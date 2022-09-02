普丁示警 歐洲面臨更嚴峻能源危機曝光

普丁警告成真！歐洲瘋囤天然氣也沒用？外媒揭殘酷事實

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）從8月31日起到9月2日停止北溪一號對德國的天然氣供給，加劇了歐洲能源短缺問題，歐洲領袖更憂心俄羅斯總統普丁恐怕不會恢復供氣。專家警告，研究數據顯示歐洲天然氣儲滿存量僅夠用3個月，冬季恐將面臨更嚴峻的能源危機。

根據《路透》報導，Gas Infrastructure Europe數據顯示，歐洲天然氣儲存目前已達79.94%，各國將在11月之前提前達到80%的儲存量目標。Aurora Energy Research示警，即使歐洲國家天然氣儲存量達到100%，最好情況下也只夠用3個月。

俄羅斯先前已將北溪1號天然氣供量降至20%，數據情報公司ICIS模型數據顯示，如果歐洲各國未能減少燃料使用，即使俄羅斯持續供應天然氣，或未發生天氣異常寒冷現象，歐洲天然氣仍將在明年3月前用光。

ICIS指出，歐洲為了避免冬季出現供應危機，各國每月都需要將天然氣使用量減少到比5 年平均水準還低 15%，如果俄羅斯繼續輸送天然氣，那麼冬季後天然氣儲存量將有45%，如果俄羅斯10月又開始削減供應，則只剩 26%。

Agora Energiewende 歐洲主管馬蒂亞斯·巴克 (Matthias Buck) 表示，歐洲最大經濟體德國今年冬天需要將天然氣使用量減少20%到25%，以保護低收入家庭免受天然氣和電力成本飆升的影響。

（中時新聞網 邱怡萱）