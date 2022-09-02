狠撕陸晶片業 專家曝美猛打不手軟陰謀

狠撕大陸晶片業 美國猛打不手軟 專家揭驚人陰謀

大陸晶片業面臨美國一波又一波的制裁，近日又傳出輝達與超微的旗艦人工智慧晶片被限制不得銷售給大陸，儘管後續美方給予業者緩衝期，但打擊大陸人工智慧產業的目標與態度相當明確，有專家認為，美國認真地想要減緩大陸的發展，並確保自己能擁有優勢，因為輝達與超微是目前唯二擁有設計旗艦晶片的廠商。

路透社報導，美國無疑是想繼續牽制大陸先進製程發展，而這次的舉動則是鎖定一個關鍵的利基市場，目前只有輝達與超微能生產有意義的產品，英特爾正試圖打入該市場，但尚未生產出具有競爭力的產品。

美國智庫新美國安全中心資深研究員Emily Kilcrease表示，「一直以來都很難掌握大陸與俄羅斯在這項領域的發展，所以在這次的策略中，可以看到我們真的很想減緩大陸人工智慧的發展。」報導提到，此舉也能確保美國的領先地位。

而在美國商務部發表的聲明中，官方暗示此舉是希望能阻止大陸獲得可以用來推動軍事武器發展的技術，最終目標是用來保護美國的國家安全與外交利益。

旗艦人工智慧晶片是現代軍事的必要晶片，可以用於炸彈模擬、衛星影像、武器影像及情蒐任務等類別。

（中時新聞網 郭宜欣）