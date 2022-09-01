輝達超微重摔 那指費半連5黑 抄底悄回流

美出拳 輝達、超微重摔 那指費半連五黑

美股投資人關注將於2日公布的8月非農就業報告，預期該報告會為聯準會本月的利率決策奠定基礎；另外，由於中美晶片戰延燒，加上中國本土疫情再起，華爾街股市1日漲跌互見，道瓊工業指數由黑翻紅，科技股也見部分抄底買盤悄回流，跌勢稍收歛。

道瓊工業指數和標普500指數結束了連四日的跌勢，道瓊工業指數震盪後收漲145.99點或0.46%，以31,656.42點作收，標普500指數揚升11.85點或0.30%，收3,966.85點；那斯達克指數和費城半導體指數則延續跌勢，那斯達克指數下跌31.07點或0.26%，收在1,1785.13點，費城半導體指數下挫51.44點或1.92%，收2,625.95點。

晶片設計大廠輝達（Nvidia）與超微（AMD）皆於31日證實，美國政府要求他們停止向中國及俄國出售人工智慧（AI）相關的高階運算晶片，預計將會使輝達損失4億美元的潛在銷售市場，輝達1日大跌11.57美元或7.67%，收139.37美元，超微下滑2.54美元或2.99%，收報82.33美元。英特爾也跌0.16美元或0.50%，收31.76美元，高通則下跌2.35美元或1.78%，收報129.92美元。

台灣投資人關注的台股ADR集體收黑，台積電ADR下滑1.71美元或2.05%，收81.64美元，聯電ADR下跌0.08美元或1.21%，收6.55美元，日月光ADR則下挫0.16美元或2.78%，收報5.60美元。

數據方面，美國勞動力市場表現強勁，根據美國勞工部1日公布的數據顯示，截至8月27日，上周初領失業救濟金的人數減少5千人至23.2萬人，低於市場預估的24.8萬人，已連續三周下降，且降至兩個月最低。勞工部將於2日公布8月非農就業報告，市場預期8月非農就業人口將增加29萬人。

另外，美國8月ISM製造業指數落在52.8，與前值持平，高於市場預期的52。8月價格指數則從前次的60.0下滑7.5點至 52.5，已連續五個月下降，強化市場對於通膨觸頂的看法。

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