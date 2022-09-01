營運陷困境 Snap、BBBY相繼裁員

面對日益艱困的經濟環境，美國企業紛紛傳出裁員或凍結聘雇的消息。社群軟體Snapchat母公司Snap與家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond（BBBY）近日雙雙宣布裁減兩成人力，以節省成本度過營運難關。

此外，美國勞工部1日報告顯示，上周（8月27日止）初領失業救濟人數減少5千人至23.2萬人，低於市場預估的24.8萬人。

截至8月20日止的該周，初領失業救濟人數下修6千人至23.7萬人，連續申領失業救濟金人數增加2.6萬人至143.8萬人。較能反映勞動市場現況的四周移動平均數下跌4千人至241,500人。

BBBY宣布將關閉旗下150家分店並裁員兩成人力，同時也將售股募資以穩定營運，度過銷售暴跌危機。該公司目前已獲得逾5億美元承諾融資，並計畫出售1,200萬股普通股募資。

BBBY宣布刪減2022財年資本支出，從原本規畫的4億美元降至2.5億美元。設立新據點與現有店面裝修計畫全都暫停。該公司未來將聚焦銷售全國品牌，而非耗費數百萬美元研發自有商品。

暫代BBBY執行長的董事會成員戈夫（Sue Gove）表示：「雖然前方挑戰很多，但我們路線明確，今日改革將能提振業績。」

Snap亦計畫裁員1,200人，約占整體員工6,400人的兩成。Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）宣布，該公司將重整業務，未來將聚焦於社群成長、營收成長與擴增實境三大領域，與這些領域無關的計畫將終止或減少投資。

史匹格表示：「我們須調整成本結構以避免產生重大虧損。」

聖地牙哥大學經濟學教授羅卡托（Dan Roccato）表示：「這兩間公司正經歷困難時刻，若說Snap得到流感，那BBBY就像是戴上呼吸器，後者面臨消費者習慣改變。」