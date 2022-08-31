豐田美、日增產車用電池

豐田汽車31日宣布投資7,300億日圓（約56億美元）在美、日兩國擴大生產車用電池，確保豐田有足夠電池提高電動車產量。

上述7,300億日圓當中有4,000億日圓投入兵庫縣姬路電池廠，以及日本其他地區的豐田廠房。姬路電池廠是由豐田與松下合資的Prime Planet能源解決方案公司所經營。其餘3,300億日圓將投入美國北卡羅萊納州的豐田電池廠，而這些新投資的產能預計在2024至2026年間投產。

當年豐田領先業界推出Prius及多款油電混合車，在電動車市場尚未起飛的年代憑藉油電車締造銷售佳績，但在特斯拉帶動電動車市場起飛後，其他同業加緊腳步推出電動車，反而讓豐田落後電動車趨勢。

豐田主張達成碳中和目標並非只有電動車一條路可走，強調油電車及氫燃料電池車都是可行方案，但坦言消費者的選擇將決定哪條路成為主流。

豐田於聲明中表示：「本次投資擴大電池生產是為了讓豐田擁有更多彈性，以便提供多種動力系統及不同選擇，來滿足全球各式各樣的顧客需求。」

日本汽車製造商為了在電動車市場占有一席之地，近日紛紛宣布電池投資計畫。本田在本周宣布與韓國樂金能源（LG Energy）共同投資44億美元，在美國建立合資企業，預計2025年底前將在美國投產先進鋰電池，未來供本田北美電動車使用。