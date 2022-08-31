Fed明年降息機率不高

繼聯準會（Fed）主席鮑爾之後，央行官員持續放鷹。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）30日表示，為了打擊高通膨，聯準會可能需要將利率升至3.5％之上，並維持在該水準直至明年，澆息緊縮政策不久後可能轉向的臆測。

聯準會第二號人物威廉斯接受《華爾街日報》專訪時指出，聯準會的重心是讓通膨回到2％的目標，現行的物價壓力實在太高。他認為需要花上幾年才能讓通膨降至目標。

威廉斯指出，要在勞動市場強勁的環境下壓低通膨，聯準會必須將利率升到夠高水準，才足以讓經濟活動減速。因此必須讓利率高於通膨率，預期明年通膨率將降至2.5％至3％之間。

威廉斯表示，美國離目標還有一段距離，必須讓實質利率（名目利率減去通膨）達到正值，或甚至更高。

聯準會自3月啟動升息循環，迄今已升息9碼，寫下1990年代初期開始採用聯邦基金利率作為主要工具以來，最激烈的升息步伐。7月例會升息3碼，聯邦基金利率調升至2.25％至2.5％區間。

威廉斯受訪時並未談到他對9月例會升息幅度的看法，也未反駁9月可能大幅升息的市場預期。

威廉斯指出，美國必須採行限制性政策一段時間，這不是只在短期實施，然後便轉向的事情。限制性政策立場可能持續至明年，聯準會明年降息的可能性非常低。

威廉斯也是聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席，握有永久投票權。

此外，另兩名央行官員同日亦發表鷹派談話。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，聯準會尚未完成貨幣緊縮。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）指出，央行必須繼續升息以壓低通膨。

期貨市場預期聯準會9月例會再度大舉升息的機率攀升。聯邦基金期貨交易員押注9月升息3碼的機率，由一周前的53％躥升至73％。