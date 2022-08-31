通膨竄高 ECB升息3碼機率攀升

受到能源價格飆漲影響，歐元區8月通膨率（CPI年增率）攀抵9.1％，再度改寫歷史新高。分析師表示，歐元區通膨持續升溫、尚未出現觸頂跡象，短期內可能升至雙位數百分比，這使得歐洲央行（ECB）9月會議升息3碼的機率大增。



歐盟統計局31日公布，歐元區8月消費者物價指數（CPI）初值年增9.1％，不僅超越7月的8.9％與市場預期的9％增幅，更遠高於ECB設定的2％目標。此為2021年11月以來連九月攀升。



排除波動較大的食品與能源價格後，歐元區8月核心CPI年增5.5％ ，高於7月的5.1％增幅。



能源價格依然是歐元區通膨高漲主因，8月價格較去年同期暴增39.6％，食物價格則年增10.6％。而俄羅斯周三以維修為由暫停北溪一號天然氣供應、預計為期三天，令市場擔憂歐洲能源危機恐加劇並進一步助長通膨。



以個別國家來看，歐元區最大經濟體德國8月通膨率升抵8.8％，創下近50年來最高水平。法國8月通膨率從7月的6.8％降至6.5％，西班牙從10.8％略降至10.4％。



為了抑制通膨升溫，ECB 7月開會後宣布啟動11年來首次升息循環 ，且升幅是超出預期的2碼。ECB部分官員近日表明立場，儘管歐洲經濟衰退風險升高，但基於通膨前景惡化，9月8日例會可能將升息3碼列入討論。



安智銀行（ING）分析師表示，鑒於通膨高漲，ECB下周會議升息2碼幾乎已成定局，鷹派成員甚至可能鼓吹升息3碼。



RBC資本市場全球總經策略師夏弗瑞克（Peter Schaffrik）表示：「儘管歐元區經濟放緩，但我們幾乎可以確定ECB不會放緩升息腳步，部分官員傾向支持9月升息3碼。」



S&P Global Market Intelligence首席經濟學家魏崔特（Kenneth Wattret）則認為，隨著通膨高漲且未來七個月內可能維持在高水平，ECB必須加快壓制通膨的速度。

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