歐洲瘋囤天然氣還不夠?專家洩最壞情況

歐盟有望提前達成進入冬季前的天然氣儲存目標，但分析師警告，如果無法降低使用需求，而俄羅斯又在秋冬之際完全切斷供應，那儲存的天然氣還是不夠用，所有人將落入配給制的局面。

路透社報導，目前歐盟天然氣的儲存量已經達到79.94%，進度比原先預期快2個月，起初評估要在11月才能達成80%的儲存目標，此事讓歐盟信心滿滿，認為他們有足夠的資源撐過整個冬天。

然而，報導提到，8成的儲存量如果是在俄羅斯維持戰爭前的輸氣量就能安全過關，但目前俄氣只剩下2成的運輸量，情況並不相同，儲存量將無法彌補這一來一往的差距。

總部位在比利時的歐洲智庫Bruegel 高級研究員Simone Tagliapietra表示，「為了應對這種危急局勢，減少使用量比儲存天然氣更重要。」研調機構Wood Mackenzie歐洲天然氣研究主管Mauro Chavez Rodriguez也說，「如果無法使用俄羅斯天然氣，又不減少工業、建築業的使用量，今年冬天將淪為能源配給制。」

德國智庫Agora Energiewende主管Matthias Buck則強調，德國今年冬天需要將使用量減少20至25%，儲存天然氣是安全網，但在這場危機中，我們需要將大幅降低需求當作優先事項。

數據調查機構ICIS透過模型進行模擬，如果歐洲各國沒有降低使用量，俄羅斯也沒有斷供，且沒有出現極端氣候的狀況下，所有儲存的天然氣將在3月用盡，因此為了避免能源危機，歐洲國家應該要將使用量下降15%。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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