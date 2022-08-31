Fed明年不降息？美股8月收官跌逾4％

繼聯準會（Fed）主席鮑爾之後，央行官員持續放鷹，市場對Fed激進升息憂慮加劇，美國西德州原油每桶價格跌破90美元，美股連四日走跌。

道瓊工業指數下跌280.44點或0.88%，收31,510.43點。

標準普爾500指數下挫31.16點或0.78%，收3,955.00點。

那斯達克指數挫跌66.94點或0.56%，收11,816.20點。

費城半導體指數下滑31.24點或1.15%，收2,677.39點。

8月收官，三大主要股指單月同步達跌逾4％，道瓊指數走跌近4.1％，標普及那斯達克指數分別大跌4.2％、4.6％。

美股十大明星股僅臉書母公司META、網飛、阿里巴巴ADR收紅，其中META大漲3.67％，其餘包括亞馬遜、蘋果、谷歌、微軟、特斯拉、輝達、英特爾則同步收黑，輝達跌幅最深，終場大跌2.42%。

道瓊指數成分股普遍收跌，僅Amgen、高盛、麥當勞及沃爾瑪接近平盤收紅，漲幅均不到0.5％，跌勢較深的有Salesforce、美國運通、雪佛龍、默沙東、寶僑及Verizon，跌幅均超過1.5％。

半導體方面普跌，輝達及超微領跌，分別重挫2.42％、2.38％，僅美光小漲0.41％收紅。

備受台股投資人關注的ADR漲跌互見，台積電、日月光、聯電、鴻海分別上漲0.68％、0.35％、1.07％、0.71％，中華電信則收黑0.97％。

惠普（HP）重挫7.74％、百思買（Best Buy）大跌5.65％，兩家公司在30日公布上季財報，受到電腦需求減弱拖累，惠普的業績遜於市場預期，並下修財測，而百思買營收與獲利雙雙下滑。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）30日表示，為了打擊高通膨，聯準會可能需要將利率升至3.5％之上，並維持在該水準直至明年，澆息緊縮政策不久後可能轉向的臆測。

人力資源管理機構ADP周三（31日）公布，美國8月民間部門就業人口僅增加13.2萬人，遠不如市場預期的增加30萬人。顯示美國經濟成長放緩、衰退疑慮升高，促使企業減緩招募員工的速度，導致民間就業成長動能放緩。

素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，8月民間就業僅增加13.2萬，增數低於市場預期與7月的27萬人。ADP就業數據因調整編制方法而暫停更新兩個月，如今納入新的薪資數據。

歐洲股市

歐洲聯盟（EU）當局公布數據顯示，歐元區8月通膨率達9.1%，再創歷史新高，市場加劇憂心歐洲央行將進一步升息，可能預示經濟衰退即將來臨，歐洲主要股市今天收跌。

倫敦FTSE 100指數下挫77.48點或1.05%，收7,284.15點。

法蘭克福DAX指數逆勢下跌126.18點或0.97%，收12,834.96點。

巴黎CAC 40指數挫跌85.12點或1.37%，收6,125.10點。

受到能源價格飆漲影響，歐元區8月通膨率（CPI年增率）攀抵9.1％，再度改寫歷史新高。分析師表示，歐元區通膨持續升溫、尚未出現觸頂跡象，短期內可能升至雙位數百分比，這使得歐洲央行（ECB）9月會議升息3碼的機率大增。

歐盟統計局31日公布，歐元區8月消費者物價指數（CPI）初值年增9.1％，不僅超越7月的8.9％與市場預期的9％增幅，更遠高於ECB設定的2％目標。此為2021年11月以來連九月攀升。

國際油價

市場憂心貨幣政策收緊及中國經濟放緩恐影響原油需求，國際油價今天下跌，連續第3個月呈現跌勢，創兩年多來最長月連跌紀錄。

紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價下跌2.09美元，來到每桶89.55美元。

倫敦北海布倫特原油10月交割價下挫2.85美元，來到每桶96.49美元。

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