德通膨飆近半世紀來最高 升息3碼呼聲起

根據德國聯邦統計局（Federal Statistical Office）最新公布的數據，由於能源價格飆漲，8月份的通膨率飆升至近50年來的最高位，刷新5月創下的紀錄。隨著通膨議題延燒，外界敦促歐洲央行（ECB）升息3碼的呼聲也逐漸高漲。

德國聯邦統計局於30日公布，德國8月調和歐盟消費者物價指數（HICP）較去年同期勁揚8.8%，高於7月的8.5%。德國5月的HICP為年增8.7%，寫下1973至1974年冬季以來的最高位，6月及7月的數據曾一度回落，然而由於能源價格飆漲，使通膨率再度攀升，根據統計局的數據，8月能源價格較去年同期高出35.6%，糧價也較去年同期揚升16.6%。

德國央行上周在每月報告中指出，秋季的通膨率可能繼續攀升至10%左右，且前景「極其不確定」。

歐洲央行將於9月8日召開利率會議，考量到歐元區通膨問題持續惡化，歐洲央行管理委員會成員、斯洛維尼亞央行總裁瓦斯勒（Bostjan Vasle）於周二透露，他支持歐洲央行下周將利率調升「50個基點（2碼）以上」，同為歐洲央行管理委員會成員的荷蘭央行行長諾特（Klaas Knot）也表達同樣看法，他認為歐洲央行必須採取迅速且有力的行動，以對抗日漸高漲的通膨。

為了減輕民眾的經濟負擔，德國曾在6月初實施油價折扣方案，暫時調降柴油和汽油稅，並且推出低價的交通票，不過這兩項措施都將於8月31日到期，德國是否會於9月第三度推出紓困補助備受關注。

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