俄停供天然氣給法能源巨擘 斷氣危機掐喉

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）於周二（30日）表示，由於合約糾紛，從本周四起將全面暫停向法國能源巨擘Engie供應天然氣，加劇市場對冬季能源供應的擔憂。

俄羅斯天然氣工業公司透過聲明表示，Engie尚未全額支付7月份交付的天然氣費用，因此將從9月1日起完全暫停天然氣供應，直到Engie繳清付款為止。

自俄烏戰火延燒以來，俄羅斯天然氣工業公司已大幅削減對Engie的交付量，法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）警告，俄羅斯削減供應可能會危及法國經濟，使該國無法達到今年的經濟成長率目標。法國能源轉型部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）直指，俄羅斯明顯是在使用天然氣作為戰爭武器，因此法國必須為供應完全中斷的情況做好準備。

相較於其鄰國德國，法國對於俄羅斯天然氣的依賴度較低，在俄烏戰爭爆發前，法國已有逾三分之一的天然氣進口是來自挪威，法國政府發言人韋杭（Olivier Véran）也重申，目前的天然氣儲備已達90%，將會在冬季來臨前持續提高儲備量。

Engie的發言人則指出，俄羅斯的天然氣供應現在僅占該公司進口量不到4%，大幅低於俄烏戰爭前的17%，且該公司目前正與阿爾及利亞的能源公司Sonatrach進行磋商，盼未來能增加從北非進口天然氣。

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