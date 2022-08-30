餘鷹繞樑！美股連三黑 標普跌破4千大關

聯準會官員鷹聲一波接一波，市場擔憂全球央行緊縮政策恐影響經濟成長，2年期美國公債殖利率刷15年新高，國際油價大跌，美股主要股指30日開高走低，終場聯袂收黑，為連續三個交易日走跌，標普500指數自7月28日以來首次跌破4,000點關卡，科技股、晶片股、能源股承壓。

道瓊工業指數下跌308.12點或0.96%，收31790.87點。

標準普爾指數下挫44.45點或1.10%，收3986.16點。

那斯達克指數挫跌134.53點或1.12%，收11883.14點。

費城半導體指數下滑35.867點或1.31%，收2708.631點。

美股十大明星股全線下挫，除谷歌、微軟、亞馬遜跌幅在1％以內，其餘包括臉書母公司META、蘋果、特斯拉、輝達、英特爾、網飛以及阿里巴巴ADR則同步收黑，其中以阿里巴巴跌幅最深，終場收跌2.86%。

道瓊指數成分股普遍收跌，僅摩根大通、美國運通小漲作收，跌幅居前者包括波音、卡特比勒、雪佛龍、道氏公司、Walgreens、Verizon，跌幅在1.85％～2.82％之間。

半導體方面殺聲隆隆全線下挫，英特爾及輝達領跌，分別重挫2.06％、2.11％，其餘包括高通、博通、德儀、艾司摩爾、美光、超微也跌超1％。

備受台股投資人關注的ADR漲跌互見，台積電、中華電信、鴻海小跌作收，日月光、聯電聯袂小漲。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）30日表示，預期美國的利率水準持續攀升，並維持在該水準直到通膨降溫，此番言論澆息聯準會緊縮政策稍後便可能轉向的市場臆測。

威廉斯指出，聯準會（Fed）的重心是讓通膨回到2％的目標，現行的物價壓力實在太高。美國必須採行限制性政策一段時間，聯準會在明年降息的可能性非常低。

歐洲股市

由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上週矢言「強力」對抗通貨膨脹飆漲，投資人擔憂各國央行進一步收緊貨幣政策會影響經濟，股市今天繼續湧現賣壓，歐洲股市收盤走勢分歧。

倫敦FTSE 100指數下挫65.68點或0.88%，收7361.63點。

法蘭克福DAX指數逆勢上揚68.15點或0.53%，收12961.14點。

巴黎CAC 40指數下跌12.06點或0.19%，收6210.22點。

國際油價

由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上週矢言「強力」對抗通貨膨脹飆漲，投資人擔憂各國央行進一步收緊貨幣政策會影響經濟成長，從而衝擊能源需求，國際油價今天重挫。

紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價大跌5.37美元，來到每桶91.64美元。

倫敦北海布倫特原油10月交割價重挫5.78美元，來到每桶99.31美元。

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