脫鉤天然氣 歐盟急改革電力市場

歐洲天然氣價格飆漲連帶推高電價，歐盟矢言改革歐洲電力市場，壓低不斷上漲的電價。歐盟預計9月9日召開緊急會議，討論能源市場改革，和高電價對策。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在與德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）進行座談會時指出，歐洲電力市場需要全面改革，天然氣和電價必須脫勾。

歐洲電價是依據整體能源供應和需求而設定，與能源的來源無關，意味著高天然氣價格會直接影響整體電力訂價，即便部分電力是來自生產成本較低的其他來源，像是再生能源。

范德賴恩在斯洛維尼亞發表演說時指出，歐洲電費暴漲「曝露當前電力市場設計的限制，現行的結構是在完全不同情況下所開發，這也是歐盟打算緊急干預，對電力市場進行結構性改革的原因。」

范德賴恩29日暗示，執委會即將完成改變電力市場運作方式的提案。執委會必須解決能源市場投機與對電價的影響，未來幾周可能推出短期緊急干預措施，更全面性的結構改革需更多時間。

此外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）29日訪問布拉格時表示，如何重新設計歐洲電力市場，讓人民不再飽受高電價衝擊，是他與擔任歐盟輪值主席的捷克總理費亞拉（Petr Fiala）當日會談的主軸。

蕭茲指出，歐洲必須進行電力市場結構性改革，以便快速壓低電價，並維持充足供應。

捷克將在9月9日召開歐盟能源部長緊急會議，討論能源市場改革，尋求歐盟整體支持的對抗高電價方案，像是對發電用的天然氣設定價格上限。

市場憂心俄國可能進一步減少供氣，以報復西方制裁。

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