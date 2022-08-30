美暴力升息抗通膨 學者打臉曝最慘結局

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周釋出鷹派訊息，強調通膨不歇、升息不止，目前沒有暫停或停止升息的打算，此話讓全球股市出現震盪。即使聯準會力抗通膨態度強硬，但有學者認為，如果美國政府無法降低財政支出，升息不僅無法降低通膨，反而會讓通膨更為嚴重，甚至出現利率、通膨上升，經濟停滯與債務同時增加的惡性循環。

CNBC報導，聯準會能否透過升息降低通膨，市場與學界各有不同看法，上周全球央行年會結束後，約翰霍普金斯大學經濟學教授Francesco Bianchi與芝加哥聯邦儲備銀行Leonardo Melosi共同發表白皮書，提出如果不縮減財政政策，只專注升息的手段，可能會讓通膨更為嚴重。

白皮書提到，「單純的收緊貨幣政策無法抑制通膨，主要原因是，為了應對新冠肺炎疫情而採取的財政干預措施，改變私營部門對財政框架的看法，雖然加速經濟復甦，但也讓通膨快速增加。」

此外，他們認為，聯準會只能在「透過可信的財政計畫穩定公債時」才能降低通貨膨脹，如果不限制財政支出，升息將使得債務成本更加昂貴，並推升通貨膨脹的數據。

不僅如此，高水準的聯邦債務與政府持續增加支出，將會讓市場增強對高通膨的看法，更高利率將讓公債的成本更高，聯準會在今年升息2.25%，因此在第二季需要支付的國債總利息也達到破紀錄的5990億美元。

過去幾年，美國政府為了緩解疫情帶來的衝擊，實施寬鬆貨幣政策，並擴大財政支持，熱錢快速湧入引發通膨問題，兩人在白皮書警告，「如果不收緊財政政策，將出現利率上升、通脹上升、經濟停滯和債務增加的惡性循環，我們的研究發現未來幾年，出現像1960、1970年代停滯性通膨的風險。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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