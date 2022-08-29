利比亞內戰疑慮升溫 國際油價大漲4%

利比亞爆發激烈衝突，加上外界預期OPEC+減產，國際油價30日延續漲勢，倫敦北海布倫特原油10月交割價攀升4.10美元或4.1%，來到每桶105.09美元；西德州中級原油10月交割價上漲3.95美元或4.2%，來到每桶97.01美元，升抵7月底以來的最高位。

利比亞首都黎波里（Tripoli）於周末爆發近2年來最嚴重的衝突，目前已累計逾30人喪命，市場擔憂混亂情勢恐會導致利比亞中斷石油生產，進而加劇全球能源供應危機，國際油價應聲大漲。

與此同時，伊朗與美國之間的核協議持續進展，若該協議生效，伊朗數百萬桶的原油有望進入市場，市場普遍預期，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）會於9月上旬的會議提出減產，以支撐價格。

CMC Markets分析師Tina Teng指出，雖然強勢美元能稍微抑制大宗商品的價格，但是石油市場供應量不足可能會使價格持續上行。印度金融服務商Religare Broking則認為，國際能源署（IEA）的會員國可能會在必要時從戰備儲油中釋放部分存量。

此外，國際能源總署（IEA）於周日指出，西方國家對於俄羅斯的制裁即將開始發揮影響力，在缺乏西方企業、技術供應商，和服務業者的情況之下，俄國將難以維持石油產量。

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