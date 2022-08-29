鮑鷹繞樑不絕 空軍追擊 美股延續殺盤

美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）鷹派升息震撼市場，美股延續26日殺盤，29日股債雙殺，四大指數全線收跌，美國公債遭到大幅拋售，2年期殖利率升至15年新高，科技股、晶片股成空方目標，此外，美元指數盤中一度創20年新高。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周重申激進升息的立場，即便犧牲經濟成長放緩，也要打擊攀抵40年高點的通膨。此鷹派發言導致美歐亞股市連線重挫，恐慌指數攀抵七周高點。

鮑爾26日在全球央行年會宣示打擊通膨決心，強調美國經濟必須實施緊縮貨幣政策「一段時間」，直到通膨受控為止。鮑爾直言不諱的鷹派發言，粉碎市場對於Fed可能放緩升息的期待。投資人原本認為，7月通膨出現觸頂跡象，可能促使該機構修正升息步調。

據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，期貨市場預估Fed 9月再升息3碼的機率升至68.5％，升息2碼機率為31.5％，並預期年底前利率可能升至3.7％以上。

道瓊工業指數下跌184.41點或0.57%，收32,098.99點。

標準普爾指數下挫27.05點或0.67%，收4,030.61點。

那斯達克指數挫跌124.04點或1.02%，收12,017.67點。

費城半導體指數下跌53.94點或1.93%，收2,744.50點。

美股十大明星股除網飛力守平盤小漲0.58％外，其餘包括臉書母公司META、亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、輝達、英特爾以及阿里巴巴ADR則同步收黑，其中以輝達跌幅最深，終場收跌2.82%。

道瓊指數成分股普遍收跌，僅波音、雪佛龍、沃爾瑪等五檔小漲作收，表現最佳為零售股沃爾瑪，上漲0.97%。領跌成分股包括蘋果、美國運通、人力資源網公司（Salesforce）、道氏公司、高盛、英特爾、3M、默沙東等個股，其中Salesforce及3M跌幅居前，分跌下跌3.04％、2.09％。

半導體方面殺聲隆隆全線下挫，超微及輝達領跌，分別重挫2.95％、2.82％，德儀、高通相對抗跌，分別下跌0.91％、0.94％。

備受台股投資人關注ADR表現方面，包括台積電、日月光、聯電均大跌，其中以台積電ADR挫2.23％跌勢最兇。

美元指數29日盤中一度升抵109.48的20年高位。歐元兌美元最低貶到0.9915美元、逼近20年低點。擔憂英國經濟年底恐落入衰退，英鎊兌美元也跌至1.1648美元、為2020年3月以來最低。

澳洲聯邦銀行外匯策略師康恩（Carol Kong）表示，只要市場持續預期主要央行將採取激進緊縮措施，美元指數本周可望朝110大關前進。

美國公債殖利率29日也大幅走高，其中2年期公債殖利率升抵3.49％的15年高點，也為美元升值帶來支撐。

對於Fed貨幣政策敏感的2年期美債殖利率近日觸抵15年高點，且2年期公債殖利率高於10年期公債殖利率的倒掛現象（inversion）持續，許多人認為這可能是經濟衰退預兆。

美國本周五將公布的8月非農就業成為各界矚目焦點，若勞動市場顯現降溫跡象，或許可以減輕Fed大幅升息的壓力。

歐洲股市

全球央行年會上週召開，美國聯準會（Fed）重申持續升息力抗通膨的鷹派立場，投資人擔憂各國央行進一步收緊貨幣政策會影響經濟，歐洲股市今天收盤下挫，延續上週的拋售態勢。

法蘭克福DAX指數下跌78.48點或0.61%，收12892.99點。

巴黎CAC 40指數下挫51.98點或0.83%，收6222.28點。

倫敦股市今天適逢假日休市。

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