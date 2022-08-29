美能源部長呼籲 煉油廠勿增加出口

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm） 近日致函國內煉油業者，敦促他們本月不要進一步增加汽油與柴油等燃料出口。她表示，若煉油廠不增加庫存的話，政府可能考慮採取行動。此舉顯示拜登政府致力於穩定油價，深怕燃料成本上漲影響期中選舉選情。

受惠於美國原油產量提升、全球燃料需求持續復甦，美國煉油廠8月大幅提高石油產品出口。但隨著美國進入颶風高峰期，能源部18日急忙致函艾克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）在內的七家煉油公司，呼籲他們將重點放在建立國內儲備，而非出售現有庫存與進一步增加出口。

格蘭霍姆在信中指出，鑒於美國煉油產品出口攀抵歷史新高，政府希望煉油巨擘能「主動建立庫存」，否則他們考慮祭出聯邦強制規定或其他緊急措施。

格蘭霍姆今年6月與煉油業者開會時，雖暫時擱置禁止美國燃料出口的計畫，但政府並沒有完全放棄此構想。

美國東北部燃料供應遠低於平均值，加劇政府對於極端氣候擾亂能源供應的擔憂。據美國能源部調查顯示，新英格蘭柴油與燃料油較五年平均值下滑63％，馬里蘭州至紐約州等地較此均值低上58％。東岸汽油庫存雖沒有那麼糟，但依然處於近十年低點。

格蘭霍姆表示，聯邦政府與東岸各州官員保持密切聯繫，東北部約200萬桶汽油與燃料油儲備處於「高度待命」狀態，以因應未來釋放的可能性，同時也已備妥應變方案。

美國東北部十分依賴燃料油取暖度過寒冬，這與其他地區仰賴天然氣與電力不同。聯邦氣候預報機構預測，今年大西洋颶風季恐怕比往年活躍，而這可能擾亂煉油廠營運。

拜登政府也擔心，美國石油產品出口增加，恐推升近日下滑的汽油價格，連帶助長攀抵40年高點的通膨。這將不利於民主黨11月8日期中選舉選情，畢竟他們仍想持續掌控參眾兩院。