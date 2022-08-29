共和黨有望奪回眾院 民主黨急起直追

民調與最新地方選舉顯示，共和黨可望在期中選舉奪回眾院控制權，不過先前民調大幅落後的民主黨，今夏出現急起直追之勢，預料11月的期中選舉兩黨戰況將更加激烈。

美國眾議院共有435個席，每兩年改選一次，目前民主黨囊括220個席次為多數黨，擁有211席的共和黨必須搶攻數個席次才能拿下眾院。

美國非黨派選舉觀察機構Inside Elections分析師發布報告指出，「在期中選舉的最後數月，多數黨的選情通常都不會好轉，但這次似乎並非如此。」

分析師提到多項原因，有利於民主黨拉近與對手的差距，包括墮胎議題、關鍵地區共和黨候選人民意低迷、近期汽油價格大跌。此外，民主黨在拜登領先至少10個百分點的地區，超前幅度比去年此時更擴大。

此外，庫克政治報告（Cook Political Report）調降對共和黨眾院新增席次的預期，由原估的15到30席下修至10到20席，仍有機會拿下多數，但也不排除民主黨持續握有多數的可能。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）主席哈里森（Jaime Harrison）周日受訪時強調，該黨在期中選舉將在在參議院贏得席次、搶下部分州長大位以及掌握眾院多數。

溫和派共和黨馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）則表示，他擔憂共和黨無法重奪參院或取得州長位置，不過他認為該黨可贏回眾院。

霍根接受CBS訪問時指出，「這對共和黨來說是關鍵的一年，因為掌控一切的民主黨失敗，加上拜登的低迷民調」。但他也警告，共和黨也可能因提名錯的人選而功虧一簣。

共和黨眾院競選單位全國共和黨眾議院委員會（NRCC）指出，拜登治理下，美國經濟連兩季衰退，通膨創40年高峰，將有助共和黨贏得勝利。此外，執掌白宮的政黨往往會在期中選舉失利。