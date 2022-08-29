美失業率恐上修 經濟軟著陸難

在Jackson Hole舉行的全球央行年會已經落幕，經濟學家預期聯準會（Fed）緊接下來將會在9月決策會議上持續調高利率與上修失業率估值，這也意味原本Fed致力達成經濟軟著陸的目標恐怕難以實現。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）上周在全球央行年會上，警告如果央行不採取強力行動，民眾遭遇的痛苦恐將更甚於日後的煎熬。經濟學家認為，這番痛苦說意在消除市場針對明年Fed將轉向降息的期待。

紐約梅隆投資管理公司首席經濟學家芮哈特（Vinve Reinhart）指稱，為打擊高通膨，Fed須強調利率有必要升到更高水位。

根據CME FedWatch Tool顯示，交易者目前預期Fed在9月20到21日會議，將利率調高3碼的機率高達70.5％、至於上調2碼的機率為29.5％。

瑞銀私人財富管理公司執行董事李普西（Rod von Lipsey）表示，投資者已感受到Fed對抗通膨的決心，即使最近數據凸顯通膨已開始降溫。

Fed過去曾提到，明年終端利率（Terminal Rate）、也就是升息循環的最終利率將會升至3.8％。不過芮哈特認為該水位可能成預估區間下緣。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）上周指稱Fed需要將基準利率調高到4％以上。

KPMG首席經濟學家史溫克（Diane Swonk）則認為，Fed在9月會議將上修失業率預估到至少為4.5％，不過她並無提及是哪一年。Fed在6月曾發布明後兩年失業率預測，分別為3.9％與4.1％。

史溫克解釋，9月修正的預測數據將會更符合現實，這表示美國經濟將不再朝向軟著陸軌道前進。Fed先前曾樂觀認為經濟有望軟著陸，也就是通膨獲得控制之際，失業率不會大幅上升。

耶魯大學金融學教授英格利許（William English）提到Fed目前面臨兩大風險，各為經濟放緩速度高出預期與降溫通膨努力不夠，其中又後者風險更高，這也促使Fed將更朝緊縮政策靠攏。