Fed鷹浪太強》亞股驚魂 美歐股續跌

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周重申激進升息的立場，即便犧牲經濟成長放緩，也要打擊攀抵40年高點的通膨。此鷹派發言導致美歐亞股市連線重挫，恐慌指數攀抵七周高點。

受此因素影響，美股三大指數上周五收跌皆超過3％，29日盤中持續探低，道瓊工業指數下跌逾262點或0.82％，標普5百與那斯達克指數分別挫低0.73％與0.97％。

歐洲股市跟進開低，英國大盤下跌0.7％，德股重挫0.82％，法國股市跌幅較深達1.2％，Stoxx 600泛歐股市指數挫低0.97％。

亞洲股市周一全倒，韓國大盤重挫2.18％，日股日經指數狂洩逾2.66％，澳股與台股分別下滑1.95％與2.31％。

有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）攀抵27.46 ，創七周新高。

鮑爾26日在全球央行年會宣示打擊通膨決心，強調美國經濟必須實施緊縮貨幣政策「一段時間」，直到通膨受控為止。鮑爾直言不諱的鷹派發言，粉碎市場對於Fed可能放緩升息的期待。投資人原本認為，7月通膨出現觸頂跡象，可能促使該機構修正升息步調。

據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，期貨市場預估Fed 9月再升息3碼的機率升至68.5％，升息2碼機率為31.5％，並預期年底前利率可能升至3.7％以上。

儘管標普5百指數自6月中以來累漲11.6％，但依然處於今年稍早暴跌造成的熊市範疇。

部分投資人擔心，美股本周即將進入9月這個向來表現不佳的月分，加上利率攀升對於經濟帶來的傷害，恐導致美股9月表現欠佳。

對於Fed貨幣政策敏感的2年期美債殖利率近日觸抵15年高點，且2年期公債殖利率高於10年期公債殖利率的倒掛現象（inversion）持續，許多人認為這可能是經濟衰退預兆。

美國本周五將公布的8月非農就業成為各界矚目焦點，若勞動市場顯現降溫跡象，或許可以減輕Fed大幅升息的壓力。