曾預言俄慘了 華爾街被「三個失算」打臉

俄羅斯自2月以來遭西方針對能源、金融等多面向制裁，華爾街預期俄羅斯會受到嚴重的經濟損失，殊不知，俄羅斯經濟成長沒有出現大幅下跌，且大宗商品出口仍強勁，製造業和服務業也有復甦成長的跡象，這也讓華爾街再度修改對該國經濟預測。

外媒報導，摩根大通原先預估俄羅斯今年第二季經濟將萎縮35%，而高盛則同樣看衰，預測俄羅斯將遭受蘇聯解體以來最嚴重的經濟萎縮。

但實際上，俄羅斯今年第二季GDP僅較去年同期下滑4%，較此前該國2020年因疫情下滑7.4%影響更小。摩根大通也改變其原本預測，指含石油在內等大宗商品出口高於預期，以及俄民眾消費需求強勁和克里姆林宮保持低失業率的計畫，都有助支撐國家在強力制裁下的經濟穩定。

其次，西方對俄羅斯石油的禁運限制，先前也被華爾街預估將衝擊俄羅斯出口，但數據顯示，俄羅斯仍每天出口740萬桶石油，而這些得益於印度不斷大量進口，以及仍未擺脫對俄依賴的歐盟。

最後，在西方制裁後，華爾街聚焦俄羅斯製造業和服務業活動，高盛先前預期俄羅斯產出和新訂單會受影響，尤其是新出口訂單將大幅萎縮，並指莫斯科需為下滑做準備。

起初，追蹤製造業和服務業趨勢指標的俄羅斯綜合採購經理人指數（PMI）也確實大幅下滑，從2月的50.8暴降至3月的37.7。PMI指數高於50代表成長，低於50則代表萎縮。

但現在PMI指數卻顯著回升，4月升至44.4，到了6月已經站回50以上，並於上個月達52.2，回到成長區段，這意味著俄羅斯經濟與華爾街厄運級的預測有很大的落差。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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