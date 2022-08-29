歐洲能源危機超預期 陸媒:這類國家剉咧等

俄烏戰爭引爆歐洲能源危機，陸媒《華爾街見聞》以「歐洲能源危機為何比預期的更糟糕？」為題撰文指出，歐洲能源價格飆升不是其中最糟的事情，長期從事氣候變遷研究的專欄作家David Wallace-Wells警告，除了歐洲國家遭受打擊之外，此次能源危機可能對全球多國造成嚴重衝擊，尤其是新興經濟體及發展中國家，因為這些國家可能再也買不起能源了。

報導指出，鮮少有人真正意識到歐洲能源危機的嚴重性，甚至連歐洲各國政府都不願承認問題的核心。

哥倫比亞大學研究員Tatiana Mitrova警告，歐洲國家一旦面對實際的能源短缺問題，原本賴以生存的市場機制將難以揮發作用，必須依靠政府介入來分配資源，屆時強制配給、價格管控，甚至能源市場暫停和工業部門關閉等一系列情景都可能發生。

長期從事氣候變遷研究的專欄作家David Wallace-Wells則從多個角度分析，首先從供給方面來看，歐洲國家擔憂到了冬天能源危機恐越演越烈，只能以令人震驚的價格補充庫存，包括增加液化天然氣(LNG)進口，讓亞洲的LNG船隻轉向歐洲。然而，如果亞洲今年冬季出現罕見低溫，屆時LNG價格水漲船高，歐洲不一定能搶到足夠的天然氣供應，他強調，能源供給難以保證是一大問題。

其次，在需求方面，David Wallace-Wells認為，歐洲各國的危機意識仍有不足，在擴大供給的同時，還必須努力抑制需求，並且要為冬季可能出現的強制能源配給做好準備，他提到，即使歐盟成功將成員國的天然氣用量削減15%，也難以保證歐洲度過一個安穩的冬天

David Wallace-Wells進一步表示，歐盟委員會在提出天然氣目標削減15%之前，還發布一項計畫，要求到今年底要減少2/3對俄羅斯天然氣的依賴，國際能源署也提出對俄天然氣依賴減少1/3的計畫，然而問題是，雖然計畫在技術上可行，但實施起來非常困難，幾乎不太可能實現，他舉例，就像美國再生能源發展遇到的問題，包括太陽能及風電還有輸電線路不僅難以獲得許可，且都需要花時間建造。

David Wallace-Wells強調，如果今年冬季歐洲能源問題異常嚴重，他擔心歐洲國家將「以鄰為壑」，意即更加關注自己而不是其他夥伴，舉例像德國這樣的能源樞紐國家，它本身是天然氣消費大國，同時還是天然氣通往其他歐洲國家的必經之地，屆時可能會看到這類政府表態稱「我們將限制能源出口，以確保自己的國家度過難關」，如此一來，將會嚴重分裂歐盟的內部團結。

David Wallace-Wells更警告，除了歐洲國家遭受打擊之外，此次能源危機可能對全球多國造成嚴重衝擊，尤其是新興經濟體及發展中國家。他舉例，當歐洲國家競相以高價購買LNG時，低收入國家像是巴基斯坦、孟加拉等將難以與之抗衡，孟加拉國的能源部長先前坦承，在未來數年該國將面臨電力困境，因為再也買不起能源了。

（中時新聞網 邱怡萱）

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