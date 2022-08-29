台積新危機？老美拉攏三星竟豁免這禁令

台積電新危機？老美出招拉攏三星：豁免陸廠晶片禁令

美國通過晶片法案，規定取得美方補助的企業，十年內不得於大陸建置新廠或擴充先進製程產能，值得注意的是，美方防堵行動並未就此止步，最新狠招是將原本10奈米以下製程輸往大陸的禁令，提高到14奈米以下。《東亞日報》則指出，美國將豁免南韓晶片廠商，允許三星、SK海力士的大陸工廠可以進口美國設備。

報導引述未具名的外交管道報導，美國限制大陸獲取晶片設備禁令，將豁免南韓晶片廠商，該項禁令不會影響在大陸的南韓晶片製造商包括三星和SK海力士等。如此消息為真，將可使南韓免於被迫選邊站的尷尬。

美國積極推動的「晶片四方聯盟」（Chip 4或Fab 4），包括日本、台灣、韓國都在受邀行列，外界正關注南韓是否會加入Chip 4，然而，南韓不能拒絕美國，又不能得罪大陸，陸美兩國漸趨競爭對立令南韓陷入兩難。

另一方面，美國正逐漸擴張對大陸晶片產業的限制，美國當地半導體製造設備業者科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）上個月證實，他們已收到美國政府通知，對大陸出口禁令將從10奈米以下製造設備，擴大至14奈米以下。

（中時新聞網 邱怡萱）