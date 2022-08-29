他1句話全球股市開殺 這件事爆發下場更慘

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周五釋出強硬鷹派訊息，不排除持續透過升息手段降低通膨，此事讓全球股市遭到血洗。知名經濟學者Jeremy Siegel則認為，由於經濟活動放緩已經出現，聯準會不需要再升息1％（4碼）就可以達成目標，但過程中需要注意生產力崩潰的問題，問題已經出現，且目前為止並沒有看到針對此問題的討論與因應對策。

由於通貨膨脹問題難以解決，聯準會已經在6、7月連續2個月升息3碼，市場預期9月、11月及12月都有高機率繼續升息，加上鮑爾上周談話放鷹，升息勢在必行，美股大跌逾千點，亞股也重挫逾2％。

對此，知名經濟學者、沃頓商學院教授Jeremy Siegel則認為，經濟活動放緩的趨勢已經出現，因此沒有升息4碼的必要，「市場上可能會認為要再升125或130個基點，但我的看法有些不同，且分幾次升息並不重要，最重要的是目標利率是落在多少。」

不僅如此，Jeremy Siegel也強調，目前最需要注意的問題是生產力崩潰的問題，且現階段此議題尚未有具體討論，同時，這也是聯準會9月召開利率決策會議時最需要討論的重點。

Jeremy Siegel甚至透露自己對此議題感到不安，「我們增加320萬的勞動力，但GDP卻出現前所未有的下滑，這是不曾出現過的生產力崩潰狀況，具有非常重要的意義。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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