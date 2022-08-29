誓言力抗通膨 韓央行升息腳步不停歇

韓國央行總裁李昌鏞：韓國不會比Fed更早結束貨幣緊縮

韓國央行總裁李昌鏞28日表示，韓國央行必須繼續升息，直到通膨率下降，而且韓國可能不會比美國聯準會（Fed）更早結束貨幣緊縮，此番言論消除市場臆測，認為韓國可能是最先停止升息的央行之一。

雖然韓國在一年前啟動升息循環，時間早於聯準會，但李昌鏞表示，他不覺得韓國會比聯準會更早停止升息。李昌鏞在美國傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會場邊發表上述評論。

韓國央行在25日舉行的貨幣政策會議宣布升息1碼，將基準利率由2.25％上調至2.5％。

李昌鏞受訪時表示，若發現投機勢力導致韓元貶值，韓國央行已準備好在必要情況下採取行動，穩定韓元兌美元匯價，方法包括干預。

（工商時報 顏嘉南）

誓言力抗通膨 韓央行將持續升息

韓國央行行長李昌鏞指出，必須繼續升息直到通膨下降為止，美國若不停止緊縮政策的話，韓國也沒辦法單方面先停止。同時，在必要時會進場干預韓元匯價，前提是確定投機性交易是韓元走貶主因。

這個亞洲第4大經濟體，是最早實施緊縮政策的全球幾個國家之一，從2021年8月迄今，韓國已將基準利率增加2％至2.5％。但李昌鏞表示，韓國利率還有升息空間，若聯準會再升息，韓元就會有貶值壓力。

韓國央行指出，韓國通膨大增主要是能源價格等一些外部的問題。目前將要進入秋冬，天然氣售價可能會上漲，8月韓國通膨雖可能低於7月6.3％，但是否代表高峰期已過，現在還很難說。因此，只要通膨還停在4％至5％之間，就會有持續升息可能。

跟許多國家一樣，韓國央行對通膨的容忍值也是2％。不過，到了2022年底，當地通膨預估會在5％左右，2023年應該才有下降機會。李昌鏞認為，韓元走貶並不是因為投機性賣盤，或經濟成長基本面不好所造成，相反地是美元太強。

韓元是亞洲匯市表現最差的貨幣之一，2022年迄今兌美元匯價已貶約11％。與人民幣和日圓相比，韓元兌美元的貶幅較大，韓國央行認為，有可能是因為中國大陸以及日本還是保持寬鬆政策有關。

李昌鏞指出，美元走升韓元走貶下，其實對韓國不利，因為進口價格上漲很多。不過，韓元雖有貶值壓力，不表示韓國有任何流動性、償債能力以及信用上的問題。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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