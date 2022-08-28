鮑爾續唱鷹 美議員憂經濟衰退、失業率飆

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周在傑克森霍爾年會上發表演說，並在演說中維持其鷹派立場，不過其談話內容引起了民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）的憂心，她指出，聯準會持續升息步調將會使數百萬美國人失業，且會導致美國經濟陷入衰退。

鮑爾周五在談話中警告，為了遏制高通膨，聯準會將會繼續提高利率，並且讓高利率維持一段時間，以確保通膨下降，因此，美國人必須面臨經濟成長放緩以及失業率攀升的痛苦時期。

針對鮑爾的這番談話，沃倫周日向媒體指出，相較於強勁經濟與高物價的組合，高物價與數百萬人失業的這個選項更加糟糕，她擔憂聯準會將會把美國經濟推向衰退。

鮑爾在演說中指出，高利率以及隨之而來的經濟放緩、勞動力市場疲弱等條件將能使通膨緩和下來，不過不可避免地，這些狀況會使企業與家庭承擔一些痛苦，雖然降低通脹的手段會導致一些「不幸的成本」，但若無法穩定物價將會帶來更大的痛苦。

不過沃倫對於鮑爾的說法並不買帳，他認為鮑爾所說的「一些痛苦」意味著成本攀升，將會導致數百萬民眾失業，也會讓小型企業關門大吉。

沃倫進一步指出說，通膨高漲的部分原因是來自於新冠疫情、供應鏈瓶頸以及俄烏戰爭，而提高利率無法直接解決這些問題，鮑爾也已經在國會聽證會上承認，他用來抑制通膨的手端皆無法排除這些障礙。

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