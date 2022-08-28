聯準會9月升息3碼機率達6成

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周五在全球央行年會的鷹派發言之後，期貨市場預期9月會期再升息3碼的機率為6成。由於鮑爾宣示打擊通膨的強硬態度，即使陷入衰退也在所不惜，本周五公布的美國8月就業報告將成為市場觀察美國經濟成長力道的重要指標。

根據CME FedWatch工具，期貨市場預估下個月升息3碼的機率為61％，約與鮑爾演說前一日的64％差不多。不過，投資人擔憂的不是下次升息的幅度，而是升息回合何時結束以及高利率會持續多久，即便美國因此陷入經濟衰退。

凱投宏觀市場經濟師馬修（Thomas Mathews）表示，聯準會尚未準備做出政策轉折，這意味利率動向將有好一段時間成為市場逆風。

演說之後，對於近期利率政策最為敏感的美國2年期公債殖利率由前一日的3.372％，躍升至3.391％；10年期公債殖利率則小升至3.034％。

同樣在上周五之後，市場交易員預測，美國基準利率在2023年5月會期前將升到3.8％，相較於目前2.25％～2.5％，並且貼近聯準會官員本身的預測。上周五美股與美債同步下挫，即是反映市場心理認清事實。

Vanguard債券基金經理人奎格利（Brian Quigley）表示，上個月市場一度預期未來一兩年美國利率將轉趨下降，但鮑爾央行年會的十分鐘演說等於斬釘截鐵告訴市場，那是不可能的事。

本周五美國將公佈8月就業報告，非農就業人口預估增加32.5萬人，不如前月的52.8萬人，但失業率同樣將維持在3.5％。做為觀察薪資壓力的平均時薪，則預估月增幅與年增幅都將保持在前水準。

9月13日預訂公佈的8月消費者物價指數（CPI）當然是重頭戲，目前市場預估年增幅為8.7％，略高於前月的8.5％。

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