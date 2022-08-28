說給普丁致命一擊？美遭爆買這些俄產品

2月下旬，俄烏戰爭爆發以來，美國、歐盟等紛紛對俄羅斯發動經濟制裁，並減少對其能源的依賴，但制裁效果對普丁政府殺傷力有限。事實上，全球經貿往來密切，要與天然資源豐富的俄羅斯「一刀兩斷」可沒那麼容易，美媒調查發現，美國總統拜登對俄國制裁半年來，仍有超過3,600批的俄羅斯商品運抵美國，包括木材、金屬、橡膠等，每月進口額逾10億美元。專家認為，當前美國通膨狂飆，停止進口俄羅斯商品將導致美國的物價更高。

拜登之前聲稱禁止俄羅斯伏特加、鑽石和汽油等產品進口，將對俄國經濟造成「毀滅性打擊」。然而出於美方自身利益，目前數以百計產品仍維持從俄羅斯進口。

美聯社報導，俄羅斯是全球最大金屬出口國之一，如鋁、鋼、鎳、鈀和銅等應有盡有，如果切斷這條供應來源，將使美國物價飆升更為嚴重。

據統計，俄烏戰爭爆發以來，美國對俄羅斯的鋁產品進口從未中斷。2月以來，2.64億噸的俄國金屬產品運抵美國，買家包括波音這種手握美國政府數百億美元採購大單的企業巨頭。波音為全球最大飛機製造商，今年6月進口20噸俄羅斯鋁，但波音澄清，這20噸鋁是先前採購，已於3月終止和俄羅斯貿易

拜登3月宣布，全面停止進口俄羅斯石油、天然氣和煤炭，但設有「緩衝期」，允許美國企業完成既有訂單。

美祭出禁運當周，大約100萬桶俄羅斯原油運抵美國，買家是達美航空供應商門羅煉油廠（Monroe Energy）；還有7.5萬桶俄國焦油被運往瓦萊羅能源（Valero），這家是埃克森美孚等能源企業的煉油廠。

門羅煉油廠表示，目前已經沒採購俄羅斯原油；瓦萊羅能源則沒有回應。

埃克森美孚強調，他們的貨都來自哈薩克。報導指出，哈薩克油田和煉油廠，與俄羅斯港口都有管線連接，即使是處於內陸國家也能出口貨物，而俄羅斯受惠港口和管線收取使用費，1年可進帳1000萬美元（約台幣3億元）。

此外，美國政府還鼓勵進口部分俄羅斯產品，例如化學肥料。美俄之間農產品貿易大多依舊暢通，近半年來已有100多批俄羅斯化肥運抵美國。

美國經濟學家認為，當前美國通膨狂飆，停止進口俄羅斯商品將導致美國的物價更高。美、俄並非彼此主要貿易夥伴，禁運制裁只是報復的一小部分，如果全面禁止進口俄羅斯產品，美國相關產業將比俄方損失更大。

（ 中時新聞網 吳美觀）