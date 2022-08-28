Fed 9月擴大縮表 未知的未來該如何應對？

上周國際股市走橫向盤整，道瓊小漲0.7%，那斯達克小跌-0.6%，其他歐美及亞洲國家的主要指數大多也是小漲小跌，全球資金不再瘋狂湧入股市，開始轉趨保守。

縮表規模翻倍 金融市場壓力增加

以經濟事件來看，上禮拜確實沒有什麼太值得關注的，只有美國七月FOMC會議紀錄比較需要留意，由於當時七月份召開利率決策會議時，聯準會並沒有看到八月才公布的CPI 8.5%，因此整份會議紀錄必須用偏鷹來解讀。

但金融市場明顯的太過於樂觀，硬是要把這份會議紀錄解讀成鴿派訊號，原因就是因為會議紀錄中出現了「在未來某個時間點適合放慢升息腳步」這段描述。然而這段描述是基於聯準會認為貨幣政策收緊有可能會損害美國經濟，因此需要放慢腳步來進一步觀察，而不是認為升息循環已經結束，要開始寬鬆了。

關於對聯準會的看法，我相當有把握我是正確的，市場誤判聯準會的訊息不是新聞，以前就常常這樣，離我們最近的不就是五月跟六月升息嗎？我很肯定的說，緊縮貨幣政策還沒結束，利率的傳導需要時間，流動性被抽掉的現實很快就要重回金融市場的檯面上。

除了升息以外，不要忘記從七月開始，聯準會就已經開始進行量化緊縮的腳步，也就是俗稱縮表，原本縮表的速度是每個月縮掉475億美元，有些MBS的清算會落後二至三個月，所以看起來縮表的幅度比預期小，但這些也都會在九月開始實現，更讓人擔憂的則是九月以後縮表速度將會翻倍，變成每個月950億美元，市場卻沒有人在談這件事，這才是最危險的地方。

縮表對於金融資產價格帶來的破壞能力非常直接，人類的歷史從來沒有經歷過這麼大幅度的抽乾流動性的狀況，對聯準會、對投資人乃至對整個世界來說都是未知數，這種不確定之巨大，沒必要去賭「聯準會會再次拯救世界」。

熊市反彈階段 逢高賣股為上策

台股上周小漲0.78%，外資累積賣超272億，機構法人對於行情的態度跟看法，主流共識仍然是偏向保守，原先的看法是前一周就要拉回修正，但金融市場總有預期之外的事件發生，CPI低於預期讓市場瞬間樂觀起來，反彈時間又多走了一周，但這並不改變當前的空方趨勢。

台股將近四十年的時間裡，出現過至少八次的重大金融危機，頻率其實比我們想像的高很多，這些金融危機都伴隨著一次又一次的空頭市場，但空頭從來不是一波走完，有些甚至要走到一年以上，為什麼還會有人重傷？難道這些人看不出來是空頭嗎？

不，關鍵並不是因為看不出是空頭，而是誤把反彈當多頭，總以為自己能夠成功抄底，在反彈初期嘗到甜頭後，認為行情已經翻多，開始把部位加上去，而在行情出現轉折破底時，才發現原來自己還在空頭當中。

就像1997~1998年時，因為亞洲金融風暴，台股從10256修正到5422點，中間出現過超過+10%的反彈次數至少有七次以上，在落底之前的最後一次反彈，是從6643點漲到7488點，漲幅高達+12%，只花了二周的時間，然後就一路往底部前近，從7488點跌到5422點，修正幅度超過-27%，誰能想到呢？

（文章來源：理財周刊、文：紀緯明）

延伸閱讀

Fed又來鷹的？4檔升息受惠股神功護體

美股鬼故事還沒完?華爾街：恐怖的在後頭

Fed空襲 台股拚守萬五 2類股外資減碼重心

廖繼弘｜台股熊市下的中期反彈或回升？

陳志豪｜Fed仍鷹、歐洲入冬 股市波動加劇