能源業帶動 全球企業Q2配息年增逾11％

資產管理公司駿利亨德森（Janus Henderson）24日發表全球企業配股息報告，能源業獲利因石油與天然氣價格飆漲而大增或創新高，讓其得以對股東慷慨配發股息，帶動全球企業第二季配息金額超過疫前水準，全年股息可望創新高。

駿利亨德森報告指出，第二季全球企業配發股息總金額年增11.3％至5,448億美元，主要是經濟復甦與企業獲利成長等因素帶動。

第二季配息增長幅度裡，逾五分之二增幅來自石油與天然氣企業，尤其巴西國營石油公司Petrobras更是全球配息最高企業之一。約五分之二增幅來自銀行與金融業，因為其因不再受疫情期間的限制而配發股息。

儘管外界憂慮高通膨和各國央行持續升息等因素可能拖累全球經濟衰退，但駿利亨德森仍預測今年全球企業配息金額將較去年成長5.8％至1.56兆美元創新高。

其全球股息收益部主管洛夫特豪斯（Ben Lofthouse）表示企業已逐步恢復配發股息，而且在獲利成長帶動下，配息的增長幅度遠超過部份專家預期。

他強調在上半年全球股市大跌的情況下，企業能增加配發股息，對包括退休基金等股東來說是好消息。

儘管企業在後疫情時期配發股息的增長幅度超過外界預期，但由於經濟放緩和企業利潤受影響，因此未來企業配發股息情況仍有變數。

就地區而言，英國（報告中列英國為地區）企業第二季配息年增29.3％為最高，主要是大宗商品和銀行等產業配息增加所帶動。其次為不計英國的歐洲區年增28.7％，第三高為新興市場的年增22.5％，主要是大宗商品價格大漲所致。

雖然北美地區配息年增8.7％，成長幅度落後其他許多地區，但其中美國年增8.3％，金額創1,444億美元新高。