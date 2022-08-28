ECB抗通膨 9月恐升息3碼

儘管歐洲經濟衰退風險已大幅攀升，但基於通膨前景日益惡化，根據消息人士透露，歐洲央行（ECB）部分官員已拋出升息3碼議題，要求ECB在9月8日召開的利率會議上，把調升利率3碼列入討論議題。



ECB在7月會議上，才出乎意料將存款利率從0一口氣上調2碼到0.5％，為2011年首次調高利率。但自此之後通膨壓力不但沒有減緩、還可能續升到兩位數。這也引發市場預期在9月會議上，該央行可能再度大舉升息，並把調高3碼列入考量範圍。



ECB管理委員會成員、同時也是荷蘭央行總裁的諾特（Klaas Knot）26日接受當地媒體訪問時明確表示，他贊成激進升息以對抗通膨。諾特提到，歐洲通膨問題如此嚴重，ECB有必要每六周升息，直到通膨穩定下來。諾特還聲稱他傾向在9月會議至少升息2碼，或甚至到3碼的幅度。



諾特是目前ECB管理委員會當中、態度轉趨鷹派的成員之一。荷蘭通膨率已超過10％、失業率為3.3％。



歐元區將在1日公布8月消費者物價指數年增率，分析師多預期可能續升到9％。隨著天然氣價格在8月狂飆不已，外界認為，歐洲通膨恐怕尚未到頂，近期就會升到兩位數。歐元區7月通膨率創下8.9％的歷史新高。



一名不願具名的官員表示，沒有理由不討論升息3碼的可能性。他說，如果美國聯準會（Fed）已經兩度調高利率3碼，ECB沒有道理不把該選項納入考量。



還有一名匿名官員也提到，歐洲通膨前景比6月預期還糟糕，所以他同意下月會議應把升息3碼選項，拿到檯面上進行討論。



國際貨幣基金IMF第一副總裁高皮納特（Gita Gopinath）26日在出席傑克森霍爾央行年會時也強調，面臨通膨居高不下，全球央行有必要聯合起來、採取強硬立場。



她表示，雖然就業、通膨與經濟在未來數年恐將變糟，不過央行應該有所準備，犧牲就業及經濟增長，以換取遏止通膨繼續延燒。

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