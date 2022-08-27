普丁「斷氣」歐洲 陸出手救原因曝光

俄羅斯日前突然宣布，從俄國經波羅的海到德國的北溪1號管線，從31日至9月2日暫時關閉3天，雖然聲稱進行例常維護，卻引發外界擔憂俄羅斯對歐洲「斷氣」的疑慮。日媒報導，在歐洲面臨冬季能源短缺之際，多虧中國大陸拋出救生圈，將過剩的液化天然氣（LNG）轉賣，屆時歐洲可望趕在11月以前達成先前設定80%的儲氣目標。而大陸是能源消耗大國，之所以能成為賣方輸出天然氣，最大原因是「經濟不景氣」。

日經亞洲評論報導，大陸因國內能源需求疲軟，正在轉售過剩的LNG，這為現貨市場提供充足的供應，儘管價格較高，歐洲地區仍把握機會從市場搶進LNG現貨。

大陸主要LNG貿易商九豐集團近期表示，已將液化天然氣轉售給歐洲買家，這筆交易獲利可能達數千萬美元甚至上億美元；中石化集團也曾在4月財報電話會議上坦承，該公司持續將過剩的LNG賣到國際市場。

據陸媒報導，中石化已售出45艘LNG、約315萬噸，而大陸轉售LNG總量可能超過400萬噸，相當於歐洲上半年天然氣進口量的7%。

研調機構Kpler數據顯示，今年上半年，歐洲LNG進口量較去年同期成長60%，採購總量共計5300萬噸，超過中國和日本的進口量，使歐洲儲氣庫占用率達到77%，若情況持續下去，歐洲有機會在11月前實現80%的儲氣目標。

大陸為源消耗大國，為何開始變成天然氣賣家？主要原因就是經濟不景氣。

數據顯示，大陸上半年經濟成長率（GDP）僅有2.5%，Marubeni Research Institute 分析師 Xuelian Li 指出，大陸實施封城導致對工業燃料和化學品的需求暴減，進一步拖累天然氣需求，看來下半年需求也不會增加太多。

其次，北京政府下令支持煤炭等能源生產，強化電力供應穩定。以山西省為例，今年煤炭產量增加 1 億噸，已達到13億噸，2023年將增加5000萬噸。

報導提到，大陸經濟衰退像一場急時雨，讓歐洲暫時避免能源短缺危機，但一旦大陸經濟活動反彈，情況將迅速逆轉。此外，歐洲企圖斬斷對俄羅斯能源依賴，同時卻越來越仰賴北京，這與美國及其盟國尋求捍衛自由國際秩序的地緣政治趨勢背道而馳。

（中時新聞網 吳美觀）

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