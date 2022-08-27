美股鬼故事還沒完?華爾街：恐怖的在後頭

美國Fed（聯準會）主席鮑爾26日展現超鷹立場，直言高利率將持續更久，即使經濟降溫、失業率飆升也在所不惜。華爾街分析師認為，這番話除暗示8月CPI年增率恐重啟漲勢，也澆熄Fed轉鴿的市場期待，預期一直到明年全年，都可能維持高利率環境。

鮑爾在傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會發表演說，除表示將持續升息，利率會保持在高檔一段時間，並直白表示，強力的升息措施將抑制經濟成長、就業市場，為美國家庭和企業造成痛苦，但認為這些都是降低通膨的不幸代價，被視為釋出Fed最新利率指引。

品浩（PIMCO）北美經濟學家Tiffany Wilding認為，儘管很多領域的物價都見回落，但Fed擔憂美國經濟環境已從低工資、低技能服務等藍領階層向白領擴散，8月CPI（消費者物價指數）年增率恐擴大，直到9月才可能見頂，持續大幅升息仍是合適之舉。

惠譽信評公司首席經濟學家Brain Coulton表示，鮑爾顯然打消貨幣政策將在明年某時轉向的市場預期，利率將升到中性水準以上，未來幾次將繼續大幅升息，且明年一整年可能都維高點。

華盛頓政策研究公司LH Meyer經濟學家Derek Tang認為，因貨策緊縮的限制性政策必須持續一段時間才能見效，因此鮑爾這次絕口避談「經濟軟著陸」；LPL金融公司首席經濟學家Jefferey Roach說，鮑爾短短1300字的8分鐘演說中，9度提到「物價穩定」，等同宣示現在起「抗通膨比支撐經濟更重要」。

多次批評Fed政策的美國前財長、哈佛大學教授桑默斯（Larry Summers），則罕見給予肯定，認為鮑爾「做了他需要做的事」，現在Fed首務是「如何把通膨率從40年高點拉回」。

瑞士信貸集團策略分析師Zoltan Pozsar則稱，若未来CPI數據再度高於預期，美國經濟恐面臨更深也更久的長期衰退，為了徹底擊退通膨，Fed立場在短期內恐難轉鴿。

（旺得富理財網 李宗莉）

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