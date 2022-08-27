鮑爾談話8分鐘 美富豪失2.3兆 這大咖最慘

美國聯準會（FED）主席鮑爾周五（26 日）短短8分鐘的演說，如同引爆一枚炸彈，除了道瓊指數慘殺千點，美國億萬富豪財富一夕蒸發780億美元（約台幣2.35兆元）；其中最慘苦主是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）財富跌掉68億美元（約台幣2,054億元），其次是全球首富、特斯拉創辦人穆斯克身家減少55億美元（約台幣1,662億元）。

鮑爾周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會演說中強調，對抗通膨的工作尚未結束，將持續升息一段時間，警告升息抑制高通膨，將使經濟成長放緩，也會給美國家庭和企業帶來「痛苦」，但若未將40年來最高物價壓低傷害更大。

鮑爾鷹派言論，打消市場預期最快可能在2023年底降息的猜測，且激進升息讓經濟衰退的可能性升高。

美股26日空襲警報再次響起，除了道瓊指數重挫1008點或3.03%，標普500指數也大跌3.4%，創 6月中旬以來最大單日跌幅，那斯達克指數暴跌497點、3.94%。

美國億萬富豪財富一天瞬間蒸發780億美元。據億萬富豪指數顯示，穆斯克財富縮水55億美元，貝佐斯減少68億美元，微軟創辦人比爾蓋茲和股神巴菲特身家分別縮水22 億美元和 27 億美元，Google共同創辦人布林（Sergey Brin）跌掉47億美元，也讓他的財富跌破千億美元。

全球500大富豪在今年上半年，資產累計縮水1.4 兆美元（約台幣42.3兆元），為史上半年內最大跌幅。

隨著聯準會開始升息，特斯拉今年二季創下歷年來最糟的表現，而亞馬遜也改寫網際網路泡沫以來最大跌幅。

（中時新聞網 吳美觀）

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