全球經濟快崩了?日媒:5強國同時驚見1警訊

全球經濟衰退要來了嗎？根據日經新聞報導，十大工業國（G10）中，包括美國、英國、加拿大、瑞典、紐西蘭等5國，竟然同步出現殖利率曲線倒掛情形，而主要5國齊現「倒掛」，是有資料可供追溯的2005年以來首度發生。

報導指出，各國央行為了抑制通膨，紛紛加快升息腳步，上述這5國一度同時出現2年債殖利率高於10年債殖利率的「殖利率曲線倒掛」，而短債利率高於長債利率被視為是經濟衰退的徵兆。

報導提到，美國、瑞典、加拿大是在7月上旬發生「殖利率曲線倒掛」現象，紐西蘭、英國分別在8月5日左右、8月15日加入「倒掛」，值得注意的是，上述主要5國同時出現「倒掛」，為金融情報服務公司QUICK有資料可供追溯的2005年以來首見，回顧2007年5月發生次貸危機和2019年8月陸美貿易摩擦嚴重時，也頂多只有3~4個主要國家同時出現「倒掛」。

全球經濟衰退的烏雲正在席捲而來，《日經中文網》以「世界經濟處於失去火車頭的緊要關頭」為題發表文章，強調世界經濟面臨多重挑戰，包括美國和歐洲對高通膨問題束手無策，北京政府嚴格的疫情防控加劇了未來風險，而且大陸人口紅利已經不存在。

摩根士丹利（大摩）經濟研究部門主管卡本特（Seth Carpenter）撰文指出，全球經濟衰退的不利因素正在聚集，除了大陸第2季國內生產總值（GDP）下降，美國經濟在第二季度陷入「技術性衰退」外，歐洲因為俄國減供天然氣受到的衝擊更大，歐元區經濟衰退的風險達到自2020年11月以來的最高水平。

（中時新聞網 邱怡萱）

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