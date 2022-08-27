澤倫斯基授權台灣出書 裴洛西訪台是關鍵

裴洛西訪台另類效應，促成烏克蘭總統澤倫斯基點頭同意，由台灣、烏克蘭共同策劃出版「澤倫斯基－我們如此相信」，主要收錄澤倫斯基50場演講內容，將於9月3日全球獨家首發上市。

大塊文化出版董座郝明義26日在臉書說明，澤倫斯基證明自己不是「落跑總統」，還用一場場演講激勵民心，得到各國支援，他希望給同樣面臨對岸巨大威脅的台灣一些啟示，於是寫信給總統澤倫斯基，提出為他出版一本書的構想。

從5月下旬提出初步構想，接下來在今年臺北國際書展期間得識的烏克蘭國營最大圖書平台Yakaboo也參與協助聯絡，到6月下旬應要求而提出整體版面規劃與補充說明後，卻一直沒有得到肯定答覆。

直到8月3日裴洛西來台後，郝明義再聯絡，表達台灣海峽也已經風雲密布，希望能及早出版這本書，隔天就得到回音，澤倫斯基同意了，就由Yakaboo和大塊文化跨國共同策劃出版此書，希望有助於每一個關心時勢與國家命運的人都能體會到如何整合彼此的信心、勇氣，和智慧的力量。

郝明義的出版構想是，從澤倫斯基180篇演講中挑選50篇，包括看到他雄辯的力量，及涵蓋從戰前、戰後，國內、國際，歐洲、亞洲，到面對國家領導人、學生和社會團體等，有激勵人民奮起作戰篇章。