長新冠衝擊 400萬美國人退出職場

最新研究報告指出，新冠疫情持續影響美國勞動力緊縮，人們在染疫後可能出現長達數月或甚至數年的長新冠症狀（Long Covid），估計這使多達400萬美國人退出職場，約占該國勞動力的1.8％。

智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）公布，美國約有1,600萬的工作年齡（18到65歲）人口有長新冠症狀。因為感染新冠病毒，痊癒後出現的後遺症包括腦霧、焦慮、沮喪、疲勞與呼吸道問題等，導致人們更難以應付工作。

布魯金斯學會估計，大約有200萬到400萬人因為長新冠而無法就業，以中值（約300萬全職勞工）為計，占美國整體平民勞動力的1.8％。

美國教育、餐飲、醫療保健等許多產業如今都面臨嚴重的人力短缺，亦是該國陷入40年來最嚴重通膨的原因之一。

根據資料，截至6月止，美國經濟約有1,070萬個職缺，雖然已比近期歷史高峰下滑，但空缺數仍遠高於疫情前的700萬個。

該調查顯示新冠疫情引發的經濟成本相當龐大。布魯金斯學會指出，以美國平均周薪1,106美元為計，若300萬人因長新冠而在勞動市場缺席，換算合計一年損失1,680億美元收入，若是400萬人因長新冠而主動或被迫失業，一年損失收入合計2,300億美元。

不過，上述數據還不包括長新冠造成的所有經濟負擔，包括人們因生病而生產力下滑的相關成本、醫療照顧成本以及照顧者生產力減損的成本。

該報告作者表示，「倘若長新冠病患康復的比例沒有加速上升，經濟負擔還會持續增加」，呼籲美國應採取必要政策，否則衝擊會隨著時間愈來愈惡化。

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