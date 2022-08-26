鮑爾耍鷹 美股血流成河 道瓊崩逾千點

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在傑克森霍爾全球央行年會上一場不到十分鐘的演講，再度引發一場市場暴跌。美股26日血流成河，道瓊工業指數跌逾千點。

鮑爾在演說中矢言「強力」對抗通膨，並警告，抑制高通膨將令美國家庭和企業「痛苦」。鮑爾明白指出，對抗通膨之舉並未結束。他重申9月聯準會（Fed）政策會議再升息3碼可能有其適切性，表示升息幅度將取決於通膨及就業數據。

道瓊工業指數終場下跌1,008.38點，或3.03%，收在32,283.40點。標準普爾500指數下跌141.46點，或3.37%，收在4,057.66點。以科技股為主的那斯達克指數下跌497.56點，或3.94%，收在12,141.71點。費城半導體指數下跌172.623點，或5.81%，收在2,798.442點。

價值股為主的小盤股指羅素2000收跌3.3%，創6月16日以來最大跌幅及8月2日以來新低。科技股為重的納斯達克100指數收跌4.1%，創6月13日以來最大跌幅及7月27日以來新低。

台股ADR跟著重摔，台積電ADR下跌 3.23%；日月光ADR下跌3.96%；聯電ADR跌5.17%；中華電信 ADR下跌 0.52%。

另外，鮑爾演說後，對利率前景更敏感的2年期美國公債殖利率衝上3.40%，創6月中以來新高，而基準10年期美債殖利率回落。長短期美債收益率息差擴大，5年與30年期美債利差擴大到負值、8月第二次殖利率倒掛。