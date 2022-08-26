矢言全力抗通膨 鮑爾演說重點一次掌握

在備受矚目的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上，美國聯準會主席鮑爾發表鷹派講話，他再度重申通膨不歇、升息不止，並稱升息至對經濟增長具有限制性的水平後不會急著降息。

華爾街見聞報導，這篇題為《貨幣政策與價格穩定》的演講僅用10分鐘便講完，主旨是美聯準會當前的首要任務是將通膨降至2%目標，將強有力運用工具來使供需達到更好的平衡，進而降低通膨。

鮑爾沒有明確點明9月升息的具體規模，但重申再一次異常大幅度的上調可能適宜，素來以報導美聯準會見長的華爾街日報稱，這為9月連續第三次升息3碼（75個基點）打開了大門。

以下是鮑爾談話重點:

一、 高通膨形勢仍嚴峻

7月通膨數據改善不足為奇，通膨形勢仍嚴峻，不會停止升息至限制性水平。鮑爾表示，9月升息幅度將取決於屆時的整體經濟數據和不斷變化的前景，儘管7月CPI和PCE等多項消費者通膨指標均較6月回落，仍徘徊於40年新高且遠高於2%的目標。7月通膨數據有所改善，但不足以改變美國聯準會堅持升息的政策路徑，因為尚未達到FOMC確信通膨正在下降之前需要看到的水平。鮑爾明確表示，聯準會不會被一兩個月的數據所左右，通膨形勢仍嚴峻。

美國經濟顯然正在從2021年的歷史高增長率放緩，去年受益於疫情誘發衰退後經濟的重新開放。我認為，美國經濟繼續顯示出強勁的潛在動力，勞動力市場特別強勁但顯然失衡，對工人的需求遠超可用供應。通膨遠高於2%，高通膨繼續在整個經濟中蔓延。

二、 持續升息將帶來一些痛苦

降低通膨可能需要維持限制性的貨幣政策一段時間，不贊同市場定價明年降息。鮑爾預警，儘管美國經濟衰退並非不可避免的結果，聯準會繼續升息勢必會對經濟造成一些痛苦。此前連續四次升息了共計225個基點，已達到FOMC委員會6月經濟展望報告給出的中性利率水平（2.25%至2.5%區間），但鑒於當前通膨和勞動力市場形勢，聯準會必須繼續升息。

他表示，恢復價格穩定需要一些時間，並且需要強有力地使用我們的工具來使供需達到更好的平衡。降低通膨可能需要持續一段時間內低於趨勢的經濟增長，勞動力市場很可能會出現一些疲軟。

雖然更高的利率、放緩的增長和疲軟的勞動力市場條件會降低通膨，它們也會給家庭和企業帶來一些痛苦。這些都是降低通膨的不幸代價，但未能恢復價格穩定將意味著更大的痛苦。

我們正在有目的地將貨幣政策立場調整到足以拉低通膨率至2%的水平。在當前情況下，通膨率遠高於2%且勞動力市場極度緊張，達到長期中性利率水平後不應徹底停止升息或暫停升息。

三、 歷史經驗警告勿過早放鬆政策

鮑爾表示，歷史經驗強烈警告我們不要過早放鬆政策。FOMC與會官員最新預計，到2023年底，聯邦基金利率的中值將略低於4%，9月會議發布的經濟與利率路徑點陣圖將更新這些預測。



鮑爾強調管理通膨預期是關鍵，重申未來某個時候可以放慢升息步伐。

鮑爾在演講後半部分重點介紹了聯準會1980年代對抗高通膨的三個教訓，並稱，如果要規避大舉升息令經濟陷入衰退才能壓低通膨的歷史經驗，管理通膨預期至關重要。

他強調，聯準會實現價格穩定的責任是無條件的，聯準會將緩和總需求，以令其更好地與供應保持一致，進而拉低通膨，我們致力於完成這項工作，必須堅持下去，直到工作完成。

他稱，當前的一個特殊風險在於，高通膨持續的時間越長，對通膨將繼續上升的預期變得根深蒂固的可能性就越大，最壞的結果是像1970年代美國大通膨時期那樣，形成通膨與公眾預期之間的惡性自我實現。盡管當前基於調查和市場的長期通膨預期似乎仍良好錨定，鑒於高通膨已經存在了一段時間，通膨預期脫錨的風險也增大了。

四、 暗示大幅升息腳步

鮑爾表示，正如已故聯準會主席伏爾克（Paul Volcker）在1979年大通膨高峰時所說的：通膨在一定程度上是自我實現的，為了恢復更穩定和更具生產力的經濟，一部分工作是必須打破通膨預期的控制。

鮑爾指出，1980年代初，伏爾克領導的聯準會確實成功抗擊了高通膨，但代價是此前15年多次嘗試降低通膨率沒有成功，最終需要用長期且非常具有限制性的貨幣政策來遏制通膨，他表示，我們的目標是透過立即採取行動來避免這種結果。

華爾街見聞指出，不難看出，鮑爾此言似乎是在合理化將大幅升息前置（front-load）決策，希望在打壓通膨的同時實現經濟軟著陸。他暗示聯準會在1970年代未能採取有力行動，導致高通膨預期持續存在，最終不得不在1980年代初猛烈升息，反而將美國經濟拖入衰退。

值得注意的是，鮑爾依舊提到：在某個時候，隨著貨幣政策立場進一步收緊，放慢升息步伐可能會變得合適。這番言論曾讓市場以為聯準會即將鴿派轉向，但鷹派發言還是讓周五的金融市場風險情緒迅速降溫，道指聞訊在盤初跌超200點，納指跌幅擴大至1%。隨後美股一度跌幅砍半，但隨即重新擴大。

最終，三大指數在集體連漲兩日後大幅收跌，均創7月27日以來收盤新低。領跌的那指收跌3.94%，報12,141.71點，創6月16日以來最大收盤跌幅。標普收跌3.37%，報4,057.66點，創6月13日以來最大跌幅。道指收跌1,008.38點，跌幅3.03%，報32,283.40點，5月18日以來首次一日跌逾1,000點，也創5月18日以來最大百分比跌幅。

延伸閱讀

鮑爾耍鷹 美股血流成河 道瓊崩逾千點

鮑爾鷹起來：持續升息至通膨受控

美國通膨降溫訊號 浮現

中美簽審計監管協議 中概股鬆口氣