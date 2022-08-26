飆股！這家澳洲煤炭商今年暴漲兩倍

俄烏戰爭衝擊石油與天然氣供應，能源需求令煤價飆漲，澳洲煤炭商Whitehaven Coal股價水漲船高，今年來累漲200％。

Whitehaven股價26日收在7.97澳元的歷史新高，主要漲勢在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後展開。以開戰起計算至今累漲約150％。

帶動Whitehaven等煤炭商股價走高主因，是國際煤價3月初每公噸升破400美元創新高所帶動。過去10年煤價最低約50美元，最高不超過120美元。

歐盟制裁俄國而從8月開始禁止進口其煤炭後，許多歐洲國家為因應冬季龐大取暖需求而不斷採購澳洲煤炭，刺激ICE紐卡斯爾港煤炭10月期貨價8月以來走高，但25日為連跌三天，收盤報410美元。

國際能源署（IEA）7月報告警告今年全球煤炭需求量將創新高，因為歐盟需求量去年成長14％後，今年可能再成長7％。

IEA指各國過去為減碳而不斷限制燃煤發電，即使俄國被制裁，煤炭商也不會因此大幅增產。期貨市場已顯示煤炭供應緊張情況將延續至明年甚至更久。

顧問公司Sierra Vista Resource總經理馬基（Pat Markey）指戰爭令天然氣價格飆漲而刺激燃煤發電需求，但煤炭商近幾年沒投資擴大開採量，供應緊張令煤價走高使業者受惠。

礦商必和必拓上周公布去年度（截至6月底）受惠煤價大漲，獲利飆漲近2倍創11年新高。