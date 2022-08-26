日本擬重啟核電 IEA：令人振奮的消息

日本政府計畫重啟核電受到國際能源署（IEA）的歡迎，一名主管聲稱這項決定是「令人振奮的消息」，將有助舒緩天然氣供需吃緊的市況。

日本首相岸田文雄24日宣布，日本將重啟閒置核電廠，並將研究開發新一代反應爐的可行性，這也呼應他曾在5月所提，將拉高核能發電比重的政策。

由於俄烏戰爭爆發，導致全球能源市場的不確定性升高，迫使全球能源進口大國的日本，目前正尋求如何降低對能源進口的依賴。

IEA能源市場和安全辦公室主管貞森惠祐（Keisuke Sadamori）接受媒體訪問時，對於日本能源政策轉變，給予正面的態度。他說無論就能源供應安全抑是減緩氣候變遷等層面來看，這都是非常好與令人振奮的消息。

他又說，自2011年福島核災事故發生後，日本一直使用大量化石燃料來填補核電缺口。

貞森惠祐解釋，全球化石燃料市場、特別是天然氣市場，現在正高度吃緊，當中又以歐洲市場尤其嚴重。日本決定重啟核電，將有助向全球市場釋出大量液化天然氣 （LNG）。

曾在2011年擔任日本前首相行政助理的貞森惠祐，在問到日本政府新建核電廠的時間表時，認為可能還要很長時間。

他說從岸田首相的聲明可看出日本對於新世代核電廠，包括小型模塊化反應爐（SMRS）的重視，不過這些基本上仍處於發展階段。他強調日本現今更重要的應是重啟閒置核反應爐與延長使用年限。

不過他也提到，日本民眾對於核電安全依舊有所顧慮，然而面臨緊俏的能源供應與日本吃緊的電力市場，民眾情緒已多少有所改變。