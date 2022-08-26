普丁能源戰燒向亞洲 外媒曝這國冬季恐斷電

因俄羅斯減供天然氣推升歐洲能源危機越演越烈，如今再傳出，俄羅斯為鞏固對天然氣的控制，將開始限制對亞洲客戶的供應，根據外媒報導，俄羅斯因為付款爭議，決定暫停向部分亞洲客戶供應液化天然氣（LNG），這可能讓日本等國家面臨冬季斷電風險。

報導指出，據知情的貿易商透露，俄羅斯為控制遠東地區LNG廠而新設立的Sakhalin Energy LLC，由於付款問題加上客戶不願意簽署修正後的合約，俄國決定對不只一個亞洲客戶停止供應LNG，為俄烏戰爭以來首見，俄羅斯部分亞洲大客戶將受影響。

值得注意的是，Sakhalin天然氣的最大買家是日本，供應該國9％的LNG需求，若出貨受阻，日本今年冬季恐面臨斷電風險。

瑞信能源分析師Saul Kavonic指出，亞洲國家少了Sakhalin，勢必會拉走更多歐洲天然氣，在冬季前歐、亞的天然氣爭奪戰恐變得更激烈，LNG價格將飆漲。

Bannockburn Global Forex市場策略長Marc Chandler先前表示，年初迄今，歐洲天然氣價格已上漲將近380％，而能源短缺將導致歐洲經濟衰退。

（中時新聞網 邱怡萱）

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