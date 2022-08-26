這國散戶壓身家暴買特斯拉 成第7大股東

隨著韓國貧富差距擴大，很多韓國人買不起房，轉而將賭注押在特斯拉股票上，根據美國財經媒體報導，韓國散戶投資人瘋狂押注特斯拉股票，他們的持股總量增加100多倍，價值超過150億美元（折合約4,500億台幣），以持股比例來看變成特斯拉第7大股東。而今後想買特斯拉股票也將更好入手，特斯拉自8月25日開始執行「1拆3」分割股票，拆分後一股不到300美元。

特斯拉（Tesla）在今年8月股東年會上投票通過股票分割計劃，8月25日開始執行「1拆3」分割股票，根據路透報導，8月17日（含）以前登記登記在冊的股東，將獲得每股額外2股的股息，8月24日盤後股票分割後，8月25日開盤時以分割後價格作交。

特斯拉分拆前價格逼近900美元，昨日進行分拆後一股不到300美元，終場收在296.07美元。回顧特斯拉上一次拆股是2020年8月的事，當時股票一拆五後，股價也因此大漲80％。

值得注意的是，許多韓國散戶投資人開始瘋狂押注特斯拉股票，他們的持股總量增加100多倍，價值超過150億美元（折合約4500億台幣）。根據計算，韓國散戶投資人總計持有達1.6％的特斯拉股份，若以持股比例來看是特斯拉第7大股東；特斯拉創辦人馬斯克則是特斯拉第一大股東，持股比例為14.8％。

韓國散戶對特斯拉創辦人馬斯克的崇拜近乎狂熱，雖然目前特斯拉的股價，與2021年的高點相比下跌25％以上，但在過去3年裡累計上漲1900％；相比之下，韓國投資人持有最多的三星電子股票，其股價只大約上漲40％，韓國綜合股價指數漲幅則更少。

報導提到，特斯拉對20~30歲的年輕人來說吸引力更大，像是韓國人朴成賢（Park Sunghyun，音譯）2019年和她的丈夫將家裡23萬美元（折合約690萬台幣）積蓄全部投資到特斯拉股票上，他們賣掉位在首爾的房子，帶著7歲的兒子搬進出租公寓。朴成賢說，她當初以平均每股668美元的價格買入特斯拉股票，比目前900美元左右價位低許多

27歲的堆高機司機孫吉洪（Son Gilhun，音譯）則表示，他將每月2000美元薪水的一半投資於股票，累計價值大約來到10萬美元，尤其今年6月特斯拉股價跌破700美元時，他減少對韓國股票的投資，轉而加碼特斯拉股票。

（中時新聞網 邱怡萱）

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