晶片股報復性強彈 美股笑台積ADR抖起來

晶片股強漲 美四大指數面色紅潤

傑克森霍爾年會（Jackson Hole）於周四（25日）揭開序幕，投資人關注鮑爾周五的演講，加上經濟數據優於預期，美國股市四大主要指數揚升，道瓊工業指數收盤勁揚322.55點或0.98%，收33,291.78點；標普500指數上漲58.35點或1.41%，收4199.12點；那斯達克指數揚升207.74點或1.67%，收12,639.27點；費城半導體指數則大漲104.88點或3.66%，收在2971.07點。

美國聯準會主席鮑爾周五將在傑克森霍爾年會上發表談話，不過，在市場關注鮑爾演說的同時，聯準會官員陸續放鷹。

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周四指出，通膨可能會比預期的更久，他支持今年年底前將基準利率繼續上調至3.75%至4%；而堪薩斯聯準銀行得總裁喬治（Esther George）則表示，聯準會目前尚未把利率升到能降低需求的水準，未來可能得將利率升至逾4％，並且必須保持高位一段時間，才能達到預期的效果。

輝達（NVIDIA）於周三公布了2023會計年度的第二季財報和第三季展望，雙雙不如預期，不過分析師預期輝達的遊戲業務將在第四季出現反彈，輝達股價攀升6.91美元至每股 179.13 美元，率領晶片股集體上攻，英特爾上漲1.03美元或3.04%，收34.89美元，高通勁揚4.94美元或3.50%，收在146.25美元；美光揚升2.89美元或4.96%，收61.2美元；台積電ADR上漲2.01美元或2.35%，收在87.57美元；聯電ADR則上漲0.24美元或3.57%，收6.97美元。

另外，備受台股投資人關注ADR表現方面，台積電、聯電與日月光等3檔ADR，分別大漲2.35%、3.57%及3.24%；僅鴻海ADR逆勢下挫0.69%。

此外，美股周四的表現也受到經濟數據的推動。美國上周初次申領失業救濟金的人數為24.3萬，低於預期的25.3萬，且已經連續兩周下滑。美國商務部也於25日上修第二季實質國內生產毛額（GDP），換算成年率後為負成長0.6%，不僅優於初估的負0.9%，也略優於市場預估的負0.7%。

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