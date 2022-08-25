拚翻身!南韓人重押美股這檔 持股暴增百倍

隨着韓國貧富差距擴大，很多韓國人買不起房，轉而將賭注押在股票上，期望自己能夠致富，根據美國財經媒體報導，許多韓國散戶投資人開始瘋狂押注特斯拉股票，他們的持股總量增加100多倍，價值超過150億美元（折合約4,500億台幣）。

報導指出，韓國散戶對特斯拉創辦人馬斯克的崇拜近乎狂熱，雖然目前特斯拉的股價，與2021年的高點相比下跌25％以上，但在過去3年裡累計上漲1,900％；相比之下，韓國投資人持有最多的三星電子股票，其股價只大約上漲40％，韓國綜合股價指數漲幅則更少。

報導提到，特斯拉對20～30歲的年輕人來說吸引力更大，因為他們認為沒有什麽機會進入房地產市場，轉而將資金押注在高風險的股票及加密貨幣上，並把其視為實現財務自由的唯一途徑。

像是韓國人朴成賢（Park Sunghyun，音譯）2019年和她的丈夫將家裡23萬美元（折合約690萬台幣）積蓄全部投資到特斯拉股票上，他們賣掉位在首爾的房子，帶著7歲的兒子搬進出租公寓。朴成賢說，她當初以平均每股668美元的價格買入特斯拉股票，比目前900美元左右價位低許多。

27歲的堆高機司機孫吉洪（Son Gilhun，音譯）則表示，他將每月2,000美元薪水的一半投資於股票，累計價值大約來到10萬美元，尤其今年6月特斯拉股價跌破700美元時，他減少對韓國股票的投資，轉而加碼特斯拉股票。

根據計算，韓國散戶投資人總計持有達1.6的特斯拉股份，若以持股比例來看是特斯拉第7大股東。特斯拉創辦人馬斯克則是特斯拉第一大股東，持股比例為14.8%。

不過，投資特斯拉股票心臟要夠強，尤其馬斯克與監管機構有糾紛，對推特的收購態度反覆，進而導致特斯拉股價出現劇烈震盪。

（中時新聞網 邱怡萱）