德、義天然氣儲備達80% 義國轉頭找這2國

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）周三（24日）表示，義大利正致力於降低對俄羅斯天然氣的依賴，透過向其他國家購買天然氣，該國的儲備量已經達到了80%，且有望在10月前繼續拉高至90%；另外，根據德國周二釋出的數據顯示，該國的天然氣儲備量也達到了80.14%。

由於俄羅斯削減天然氣供應量，歐洲能源危機逐步惡化，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）更於19日宣布，因為維修關係，8月31日至9月2日將關閉連接俄羅斯至德國的「北溪1號」管線，引發市場對能源供應的擔憂，為確保冬季穩定供電，各國正積極拉高天然氣儲備量。

義大利總理德拉吉周三指出，義大利透過向阿爾及利亞、亞塞拜然等國購買天然氣，目前正漸漸降低對俄羅斯的依賴，且只要國內再建設兩座「再氣化設施」，到2024年秋天，義大利便能完全擺脫對俄國的依賴。

另一方面，德國當局也公布最新的統計，截至20日，天然氣儲備量已經達到80.14%，德國經濟部下屬的聯邦能源管理局局長穆勒（Klaus Mueller）在推特上指出，天然氣儲備正穩定的增加，不過他也警告，北溪一號暫停供應可能會讓增加速度放慢，專家也指出，儘管德國努力拉高儲備量，但仍難以在冬季來臨前達成目標，且可能會面臨地域分布不均的問題。