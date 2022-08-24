拜登宣布學貸減免 美國通膨恐雪上加霜

美國總統拜登於周三（24日）宣布，政府將會為數百萬的大學畢業生減免1萬美元（約為新台幣30.2萬元）的就學貸款，以減輕家庭經濟負擔，然而經濟學家指出，此舉恐會助長美國通膨的攀升速度。

拜登表示，這項計畫是在實踐他2020年的競選承諾，將會提供援助給中低收階級的家庭，特別是在疫情中最為受到衝擊的族群。

拜登在推特上發文表示，領取聯邦派爾助學金（Pell Grants）就學的貸款人，將能免除2萬美元額度學貸；沒有領取派爾獎助學金的貸款人，則能免除1萬美元額度學貸。派爾助學金為美國教育部為中低收入家庭提供的援助計畫，根據學生實際情況給予補助金額。

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.



I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I — President Biden (@POTUS) August 24, 2022

拜登這項舉措有望助力民主黨在11月的期中選舉取得更好的支持率，然而，包含穆迪首席經濟學家桑迪（Mark Zandi）在內的專家指出，減免學貸可能反倒讓數百萬家庭得以騰出消費支出，新增的消費額度可能高達數千億美元，將會流到房市或其它高消費市場，最終會致使通膨惡化。曾任歐巴馬政府時期白宮經濟顧問委員會主席、現任哈佛大學教授的福爾曼（Jason Furman）也表示，政府這項舉措，將會抵消降通膨法案的效力。

與此同時，共和黨人提出質疑，認為總統無權決定債務減免等事務，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則對此回應道，在疫情之下，政府得依據國家緊急情況相關法律免除債務。

另外，美國教育部指出，約有800萬貸款人的還款額將會自動減免，其他貸款人則須自行申請。