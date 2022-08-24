美兩大百貨 下修全年財測

美國梅西及Nordstrom兩大百貨公司近日公布上季（4至6月）財報優於預期，卻不約而同下修全年財測，因為庫存太多被迫降價清倉，反映高通膨持續打擊消費需求。



24日開盤，梅西股價下跌3％至18.70美元，Nordstrom股價暴跌18％至19.15美元。



梅西預期今年全年營收約在243.4億至245.8億美元，低於先前預期的244.6億至247.0億美元。全年EPS經調整後約在4.00至4.20美元，也低於先前預期的4.53至4.95美元。



Nordstrom預期包括零售業務及信用卡業務在內的整體營收在今年成長5％至7％，低於先前預期的6％至8％成長率。全年EPS經調整後預計在2.30至2.60美元，也低於先前預期的3.20至3.50美元。



兩家百貨皆表示庫存偏高是下修全年財測的主因。以梅西為例，上季庫存雖較前一季下滑7％，但與去年同期相比依舊偏高。梅西表示自從6月美國父親節過後，銷售成長就開始減速，因為消費者縮減非必要開銷。



梅西執行長珍奈特（Jeff Gennette）表示：「唯有顧客需要的商品類別，或市面上缺貨的商品，平均售價才得以成長。」相較之下，季節性商品、梅西自有品牌及居家服飾等品項全都必須降價清倉。



梅西上季同店銷售較去年同期下滑1.5％，小於分析師預期的2％跌幅。上季營收56億美元略低於去年同期的56.5億美元，EPS經調整後為1美元，高於分析師預期的0.86美元。



Nordstrom執行長諾德史特朗（Erik Nordstrom）同樣表示，6月底開始來客量及購物需求明顯降溫。該公司上季營收年增12％至41億美元，獲利年增60％至1.3億美元，EPS經調整後達到0.81美元，高於分析師預期的0.80美元，但上季庫存較去年同期增加10％。