普丁救活俄羅斯經濟？專家揭這問題未解

俄羅斯2月底入侵烏克蘭，爆發俄烏戰爭，歐美國家對其發動經濟制裁，原先外界預期俄羅斯經濟將全面崩盤，俄羅斯甚至預估經濟將萎縮12%以上，不過6個月過去，靠著能源價格上漲降低經濟衝擊，俄羅斯經濟萎縮的幅度也降至4.2%左右，避免經濟崩潰，但國內還是出現高通膨問題。

路透社報導，俄羅斯曾預估經濟萎縮的程度將超過蘇聯解體、1998年金融危機，但先前已經將預估值下調至4.2%，石油出口價格上漲緩衝西方制裁的衝擊，今年前7個月，俄羅斯經常性帳戶盈餘是去年同期的2倍多，達到破紀錄的1,666億美元，主要原因是收入大幅增加，但制裁導致出口下降。

此外，金融機構Eikon數據顯示，俄羅斯6月的失業率為3.9%，是1992年發布數據以來的新低，社會研究智庫Platforma創辦人Alexei Firsov表示，「俄羅斯生活水平的下滑，還沒有到達讓民眾對現實態度出現劇烈改變的程度。」

俄羅斯法定貨幣盧布雖在戰爭爆發後出現短暫崩潰，但資本管制措施出現效果，使得盧布今年以來上漲至少25%，成為全球表現最為出色的貨幣。

即使如此，俄羅斯的通膨問題仍相當嚴重，先前一度衝到17.8%創下20年新高，但預計年底的時候會降至13.4%左右，此外，今年以來，俄羅斯消費者價格上漲10.7%，去年同期則是上漲4.7%。

報導提到，過去6個月對俄羅斯民眾的生活幾乎沒有改變，依然在國外度假、購買西方商品、抱怨通貨膨脹，甚至看電視支持普丁。普丁7月的支持率達83%，比俄烏戰爭爆發時成長超過10%，民調資訊出自俄羅斯一家獨立的民調和社會研究非政府組織。

（中時新聞網 郭宜欣）

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