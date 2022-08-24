俄烏開戰6個月 各方所付出代價一次看

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動侵略以來，已造成數萬人喪生、數百萬人逃離家園，並且在全球各地製造經濟爭端。這場戰爭即將滿6個月之際，路透社對各項相關代價做出整理。

● 人員傷亡

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）22日表示，根據紀錄，開戰以來已有5587位平民死亡、7890位平民受傷，但實際人數要高出許多；大多數死傷來自火砲、飛彈和空襲等爆炸性武器的攻擊。

兵損部分，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）22日表示，累計已有接近9000名烏克蘭軍事人員在這場戰爭中陣亡。這是俄軍入侵以來，烏軍高層首度提供兵員折損人數。

俄羅斯一方沒有公布過它的軍隊死傷人數。美國情報單位估計，截至目前俄軍約陣亡1萬5000人，傷兵則是這個數字的3倍。這與蘇聯1979至1989年間占領阿富汗時折損的兵員人數相當。

● 難民

聯合國難民署（UN Refugee Agency）曾指出，自從2月24日以來，烏克蘭全國約4100萬人口已有1/3被迫遠離家園，這是當前世界上規模最大的人口流離失所危機。

根據聯合國難民署的數據，目前歐洲各地登記的烏克蘭難民合計有660萬多人，以波蘭、俄羅斯和德國的人數最多。

● 烏克蘭損失

路透社統計，自從俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）以來，基輔已經對22%左右的國土失去控制權。

烏克蘭損失了大片沿海地帶，經濟受到嚴重破壞，一些城市也被俄羅斯砲火炸成一片廢墟。世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）曾估計，烏克蘭今年經濟將萎縮達45%。

烏克蘭實際損失金額仍不清楚，總理什米加爾（Denys Shmyhal）7月表示，戰後重建總成本大約會是7500億美元（約新台幣22.5兆元）。但數字可能還會高許多。基輔至今花費多少錢對抗侵略也不明。

● 俄羅斯損失

這場戰爭對俄羅斯而言也代價高昂。除了軍事成本，還有西方為了阻止侵略而祭出的嚴厲制裁。它被排除在西方金融市場之外、權貴大多受到制裁，微晶片等一些貨品的取得也遭遇麻煩，這是1991年蘇聯解體以來俄羅斯經濟受到的最大衝擊。

儘管俄羅斯中央銀行目前預測，規模1.8兆美元的俄國經濟今年將萎縮4%至6%，比4月預測的萎縮8%至10%要好；但衝擊依然嚴峻，且仍未完全明朗。俄國7月便發生1918年以來首次外幣公債違約。

● 物價

俄烏開戰與西方制裁，引發肥料、小麥、金屬和能源的價格大漲，不僅醞釀糧食危機，也掀起通貨膨脹浪潮，現正衝擊全球經濟。

俄羅斯除了是全球第2大石油出口國，還是天然氣、小麥、氮肥和鈀金的最大出口國。它攻打烏克蘭後不久，國際油價便應聲飆上2008年屢創歷史高點以來最高水準。

正當全球面臨1970年代阿拉伯石油禁運以來最嚴重能源短缺情況，各國又試圖降低對俄羅斯石油、天然氣和油品的依賴，甚至對價格祭出上限，使得危機惡化。

俄羅斯將通往德國的北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線供氣量大砍後， 歐洲天然氣躉售價格應聲勁揚。華爾街銀行高盛（Goldman Sachs）預警，若俄氣完全停供，將把歐元區經濟推落衰退，其中德國和義大利的經濟都將大幅萎縮。

● 經濟成長

國際貨幣基金目前預測，今年全球經濟成長率將由去年的6.1%腰斬至3.2%，且從去年10月預估的4.9%、今年1月預估的4.4%和4月預估的3.6%一路下修。

國際貨幣基金甚至預測，若按照另一種「看似合理」發展局面，包括俄羅斯對歐洲的天然氣供應在年底完全切斷，以及俄國石油出口再減少30%，則今年全球經濟成長率將跌到2.6%，明年再降至2%，其中歐洲和美國經濟實際上零成長。